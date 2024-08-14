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柯文哲政治獻金案 北檢搜索會計師端木正事務所

2024/8/14 11:22（8/14 17:21 更新）
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台灣民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北14日電）台灣民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實，北檢分他字案偵辦，並已向監察院調取相關政治獻金資料。檢察官今天指揮調查局搜索會計師端木正所屬事務所，但北檢對此不願證實。

據了解，檢調除了搜索會計師事務所，另赴其他多處相關地點搜索，預計將約談端木正等相關人士說明。

外界近來質疑民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，當時的競選團隊12日開記者會澄清，表示經調查發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

端木正隨後透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

台北地檢署12日主動簽分「他字案」偵辦本案，另接獲國民黨籍台北市議員鍾小平、台灣基進等相關刑事告發，案由為偽造文書、背信等罪。北檢已向監察院調取政治獻金資料，釐清案情。（編輯：陳清芳）1130814

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