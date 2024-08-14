政治獻金疑雲 蔡壁如：柯文哲政治初心沒變

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台灣民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報惹議。台中市政府市政顧問蔡壁如今天表示，柯文哲的政治初心沒變，清廉是柯文哲堅持的事，相關人員應釐清財務，對社會說清楚。

柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實，更有廠商澄清未收到申報的款項等爭議。台北地檢署分他字案由檢肅黑金專組偵辦，釐清案情。

蔡壁如上午到台中市外埔區出席活動，會前接受媒體訪問，她表示，認識柯文哲30多年，柯文哲的政治初心沒變，遇到問題就解決問題，大家一起渡過。

蔡壁如去年也投入立委選舉，她表示，柯文哲身為總統候選人，不太可能清楚經費申報、舉辦活動等細節，雖然出問題柯文哲得概括承受。柯文哲對金錢的使用很節省，看待金錢的態度是清清白白，清廉是柯文哲堅持的事，相關人員應該釐清財務，不管是小草或民眾捐給民眾黨的政治獻金，對社會說清楚。

身陷政治獻金申報不實風波，柯文哲日前親上火線召開記者會說明。蔡壁如提到記者會上，看到柯文哲坐在台上，無奈的表情，彷如被公審一般，「看了很捨不得」。小黨面對政治風暴，存亡之際大家憂心，相信柯文哲會帶領大家挺過風暴。

她說，10年前，柯文哲參選台北市長，因他有感動人心的動機，遇上MG149、器官案，逐一對外公開說明。從政這件事除感動人心，每隔一段時間得回頭看看身邊的人，是否還跟人民站在一起，這是政治人物要的初心。

問及柯文哲是否受到身邊人的影響，蔡壁如則說，去年7月後她就一直在台中工作，不清楚黨內運作是否有改變，要她評論也不公允。

蔡壁如指出，台灣民眾黨創黨以來，每隔一段時間都有政治危機或其他問題，台灣民眾黨會一步一腳印，逐一來解決，遇到問題檢討、改進是民眾黨的文化。這件事是民眾黨很大的政治危機，責任政治和政治責任應該由誰負責，應該對外說清楚。（編輯：李淑華）1130814