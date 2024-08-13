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成立內部調查小組？陳智菡：須藉第三方釐清真相

2024/8/13 22:56（8/14 16:48 更新）
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民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙新北13日電）民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金遭質疑申報不實。時任競選副總幹事陳智菡今天談及是否成立內部調查小組時說，雙邊當事人她都不相信，必須透過第三方查核才能公布真相。

外界近來質疑柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，當時的競選團隊12日開記者會澄清。時任競選副總幹事陳智菡指出，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

端木正透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

陳智菡今天與民眾黨新北市議員陳世軒在Youtube頻道合體直播時說，今天找出與端木正合約，其中內容載明包含理帳、申報，有這樣業務關係，端木正就要履行義務，如果端木正有登載不實，就要負法律責任，因此明天會提告，必須藉司法還原真相。

陳世軒追問，是否會請第三方會計團隊清查。陳智菡表示，「會，2邊雙管齊下」，除了要補正申報資料、經另一名會計師簽核外，也會解除與端木正委任關係，並追回過去託付給端木正應如實登載的東西等，以釐清法律責任。

陳世軒詢問，應有人擔起責任，是否會成立內部調查小組，調查相關人員疏忽。

陳智菡表示，「我完全同意」，需要負責的人都會故意只說對自己有利的話，一開始還沒查帳時，時任財務長不知道發生什麼事，端木正則說他調節掉了；現在尷尬點在於競總已隨選舉結束，當然要交給民眾黨調查也可以，或許提告也是查清楚的方式，因為現在有非常多片段還在釐清。

陳智菡說，例如這些帳在選舉期間是每個月陸續給端木正，端木正登載若發現問題就應回報給總部處理，總部是否有接獲通知但沒有處理的狀況，端木正只說是他合理調配，「事實真的是這樣嗎，我的意思是說，現在雙邊當事人我都不相信，所以我覺得必須要透過第三方查核才能公布事實真相」。

陳智菡說，她在想為何端木正可以把「合法調節」講得這麼理直氣壯，端木正是否覺得做公司帳時調整相關支出分配是合理的，「但他不知道我們要誠實申報」，例如有些公司支出可以抵稅，就會生發票報帳，這或許是業主與會計師默契，遇短缺就幫忙調。

陳智菡還表示，端木正說監察院不會逐筆查支出，只查收入，還說監察院的帳是管競選經費，國稅局管收入，監察院與國稅局不會知道彼此的東西；而她看申報網頁也沒說要填發票號碼，只要填憑證就上傳，因此端木正可能覺得反正監察院不會查，就可以瞞天過海。

關於國民黨台北市議員鍾小平稱尼奧公司負責人戴利玲曾找他陳情，原因是被時任競選總幹事黃珊珊已讀不回。

陳智菡說，戴利玲有提出幾波問題，首先是沒有出到場地費，名目卻被報場地費，以及被灌500萬元到公司帳務等，民眾黨副秘書長許甫接獲通知後，有告知財務長或黃珊珊等該了解的人，並非如戴利玲所說沒人理她。

陳智菡表示，戴利玲傳訊給他們的時間很短，他們還在查時，戴利玲就發聲明，但她也尊重戴利玲的選擇。

陳智菡說，她知道的幾個人都沒有已讀不回，都有很快處理，「但也許財務部的反應沒有快到在電光火石之間就可以趕快回覆，她就在電光火石之間發了聲明，然後我們就被置於死地了」。（編輯：方沛清）1130813

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