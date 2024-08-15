檢調偵辦政治獻金案 柯文哲：若被約談也很正常

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（中央社記者郭建伸台北15日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，會計師端木正、木可董事長李文娟約談後交保；媒體今天詢問柯文哲是否會擔心遭約談，對此柯文哲受訪回應，「約談也很正常，也沒什麼」。

媒體詢問是否覺得司法偵辦速度太快像政治追殺。柯文哲表示，如果中華民國政府效率都這麼高，他很樂見。

民眾黨陷入假帳風暴，柯文哲今天上午約7時20分步出家門，並在現場接受媒體訪問。立委黃珊珊昨天雖請辭中央委員，但黨內有聲音要求辭不分區立委，柯文哲表示，還要內部討論，混亂的時候先不要添亂，先穩住陣腳解決事情，這種處分的事情擺到後面再處理。

外界關注當初是誰推薦會計師端木正。柯文哲表示，中央黨部雖有長期合作的會計師，但臨時加了總統大選，他就問「我們黨裡面誰是會計師」，沒有誰特別向他推薦，因為端木正長期在民眾黨，他也不覺得奇怪。

民眾黨陷政治獻金申報風波延燒多日，許多原本支持者感到焦慮失望。柯文哲昨天下午寄出一封信給民眾黨員，坦言在這次事件中識人不明、用人不當，他會深刻檢討並改正過失。他說，讓許多支持者感到擔憂與失望，身為黨主席，責無旁貸。

媒體詢問，昨天寄給黨員的信提到識人不明是否包含時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正及時任競選總幹事黃珊珊。

柯文哲未正面回應，但表示他們犯一個錯誤，做帳還是要找會計、財政人員，而不找非專業，還是要相信專業。

媒體詢問是否認為被李文宗害慘。柯文哲說，事實真相還沒搞清楚時，不要隨便給人安罪名。

談及黨內聲音要求黃珊珊請辭不分區立委，柯文哲表示，這還要內部討論，混亂的時候先不要添亂，先穩住陣腳解決事情，這種處分的事情擺到後面再處理。

柯文哲表示，先不管帳目的出入，全部18萬筆的帳加起來，會記錯他也不覺得奇怪，若誤差幾萬元他還可以接受，但這誤差超過2000萬元實在太烏龍。

媒體詢問，申報短差達2000萬元，是否不排除有人把錢拿走。柯文哲表示，他還是有信心，因為每一筆支出都有憑證，之前是查41萬元以上的項目，昨天則繼續往下查；至於憑證是否每一項都合理可以討論。

媒體追問如何看待妻子陳佩琪用人頭開小草咖啡廳。柯文哲說，「那不是人頭」，其實這是他們家的事，有時候父母太疼愛小孩子，還幫他設立公司，小孩子長大自己去打天下就好。（編輯：潘羿菁）1130815