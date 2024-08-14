柯文哲政治獻金案 檢調漏夜偵訊李文娟、端木正

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（中央社記者林長順台北14日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天指揮調查局兵分7路搜索會計師端木正所屬事務所、木可、時樂公司等處，並以被告身分約談端木正、木可董事長李文娟及4名證人，晚間陸續移送複訊。

監察院日前公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被時樂、尼奧公司指出並未收取費用，總金額為新台幣916萬元；另外，有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，其中有4筆金流不明，金額達1300萬元。

柯文哲當時的競選團隊12日召開記者會澄清指出，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

端木正對此則透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

台北地檢署12日主動分他字案，由檢肅黑金專組檢察官唐仲慶偵辦。國民黨台北市議員鍾小平、台灣基進同時告發柯文哲及妻子陳佩琪、柯文哲競總財務長李文宗、李文娟、端木正等人涉嫌違反政治獻金法、刑法偽造文書、背信、洗錢防制法等罪。

檢察官昨天向監察院調閱相關資料後，今天指揮調查局北機站兵分7路搜索端木正所屬精華會計師事務所、木可公關公司、尼奧、時樂等公司，以及李文娟、李文宗、端木正、時樂與尼奧負責人戴利玲等人住處。

檢調以被告身分約談李文娟、端木正，並以證人身分傳喚李文宗、戴利玲等4名證人到案，晚間陸續移送北檢，檢察官漏夜偵訊中。（編輯：戴光育）1130814