檢調搜索辦公室 木可：往來帳務皆合法盼司法還清白

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（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨陷政治獻金申報不實風波，檢調今天上午前往木可公司搜索帶回資料。對此，木可公司指出，公司成立以來，所有往來帳務一切合法，卻無端遭受抹黑質疑，希望司法單位能盡快查明清楚，讓真相水落石出。

北檢今天指揮調查局人員前往台玻大樓的木可公司搜索，至中午後離開。民眾黨副秘書長許甫受訪表示，搜索部分不含民眾黨部和柯文哲辦公室，但主動提交6箱憑證，盼能釐清真相。

木可公司委任聲威法律事務所律師陳慶尚於今天代為發出聲明指出，有關上午檢調單位針對總統大選政治獻金案到木可公司搜索程序，木可公司除積極配合調查外，也主動提供相關資料給調查人員，希望檢調機關能盡快查明事實真相，還木可公司清白。

木可公司強調，公司自成立以來，所有往來帳務一切合法，卻無端遭受抹黑質疑，甚感無奈，希望司法單位能盡快查明清楚，讓真相水落石出，以維木可公司信譽。（編輯：林興盟）1130814