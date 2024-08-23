民眾之聲抖內流入木可？許甫：擔心觸法已打住

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（中央社記者郭建伸台北23日電）媒體報導，網友在民眾之聲YouTube頻道的「抖內」疑似流入木可公司。民眾黨副秘書長許甫今天表示，當時是內部閒聊，但後來跟律師討論後，因主管機關沒有明確函示，擔心觸法，所以就此打住。民眾之聲YouTube頻道已經沒有收受抖內，至於抖內金額要如何處理，內部正在研議。

民眾黨政治獻金風波未歇，日前有媒體報導，指許甫去年內部會議時，曾提議將民眾黨經營YouTube節目「民眾之聲」的抖內（網路用語，意指打賞）轉入木可公關公司，做法引發外界質疑。

許甫今天透過影片表示，民眾之聲是民眾黨的自媒體，每天開直播，甚至做戶外開講，需耗費許多成本，有很多支持者表達盼能支持頻道經營；民眾黨去年初查閱政黨法第19條第4款規定，其中關於政黨收入來源，包括政黨為宣揚理念所得之收入，有法源依據後，民眾黨就開啟YouTube頻道的抖內。

許甫表示，截至今年1月，因為後台設定問題，支持者的抖內金額都卡在YouTube頻道無法收取；後來因為有添購設備需求，民眾黨內部閒聊討論，是否可請木可公司來協助，可是後來跟律師討論後，因主管機關沒有明確函示，擔心觸法，所以就此打住。

許甫表示，目前民眾之聲YouTube頻道已沒有再收受抖內，至於抖內金額要如何處理，內部正在研議，同時也會請示主管機關釋疑，以便遵循辦理。（編輯：蘇志宗）1130823