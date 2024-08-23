政治獻金風波 柯文哲再度道歉：深刻反省未落實財務監督機制

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（中央社記者郭建伸台北23日電）民眾黨主席柯文哲今天再度為政治獻金風波致歉，表示要誠實面對錯誤。他說，過去總說「相信制度，而不是相信個人」，這次他沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，他要深刻反省。

柯文哲傍晚透過臉書表示，2024總統大選政治獻金申報，嚴重打擊民眾黨形象，他非常清楚，民眾黨是靠著一筆一筆的小額捐款與支持者的熱情，撐過這場選舉。

柯文哲指出，一開始監察院申報登載被發現有問題，他們才赫然發現，競總財務長李文宗竟將帳務登錄整個外包，而且沒有查核機制，造成令人無法相信的錯誤。

柯文哲表示，他過去總說要「相信制度，而不是相信個人」，這一次，他沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，他自己要深刻反省。

柯文哲表示，目前查帳已經完成近8成，但為了完成正式的會計師簽證，今天早上民眾黨已經發函給台北市會計師公會，請公會派員協助查核，希望經由第三方專業機構的獨立稽查，清楚釐清真相。

柯文哲表示，除了公事，他的家事也引發媒體關注，政論節目有各種謠言，其實事實很簡單，他的孩子都已成年，家裡空間需要重新規劃，太太陳佩琪的確有考慮換屋，不過因為房價很高，她去看過幾次，管理費太高，比他的月退還多，所以計畫也就停在那裡。

柯文哲表示，一件單純的事被放大渲染，甚至每天出現不存在的金主陪同看屋，對於家人每天出門前被迫面對媒體直播，鄰居也無端被騷擾，他感到抱歉。

柯文哲表示，風波還沒結束，查帳與檢討，仍在持續進行中。無論是申報錯誤、帳目凌亂、到被質疑溢價的支出，他們都會誠實面對。人們從不會懷疑順風時的路徑，反而會在逆風跌倒的時候，停下來，回頭檢視自己。外界還在等待完整的說明，他們會加速處理，會更努力、不能讓支持者失望。

柯文哲表示，他想向支持者與團隊的大家說聲抱歉，「你們都辛苦了！」從地方到中央，很多人每天出門仍挺著胸膛、忍住眼淚面對各方責難，原因無他，因為他們是懷著對台灣的熱忱與願景而來，希望政治回歸公民參與、公開透明，減少鬥爭口水與對立。

柯文哲表示，5年來他們一路披荊斬棘，好不容易點燃的第三勢力的火苗，絕對不能因為他或少數人的錯誤，讓希望的火焰就此熄滅。（編輯：林興盟）1130823