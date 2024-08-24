政治獻金風波 柯文哲：主帥要負最大責任不會躲避

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（中央社記者郭建伸台北24日電）民眾黨主席柯文哲陷政治獻金風波，他表示，作為主帥當然要負最大的責任，「我不會躲避」，下週將開記者會說明來龍去脈。他也說，民眾黨立委黃珊珊雖不管錢，但有政治責任，現階段應先做完善後小組負責人的工作。

柯文哲今天出席第3屆「眾智成城」碩博士論文獎助計畫，於會前接受媒體訪問。談及昨天透過臉書再度致歉，他表示，這件事情發生算是很典型的「瑞士乳酪」理論，不是單一個人的錯，從記帳錯誤、沒有重複確認，到後來的危機處理，但至少目前帳查起來沒有錢跑到私人口袋。

柯文哲表示，目前查帳已超過8成，由於要找會計師簽證，若找認識的會計師會被說官官相護，且絕大多數會計師此時不願意蹚渾水，所以後來決定拜託台北市會計師公會依照制度派人，這樣才能取得專業第三方團體簽證。

柯文哲表示，他非常不滿最近的政論節目名嘴整天造謠都不需要證據，他們下週會找時間開記者會，把事件的來龍去脈對外說明清楚。他強調，作為主帥，當然要負最大的責任，「我不會躲避」。

媒體詢問，是否有跟黃珊珊討論請辭立委。柯文哲表示，他知道黃珊珊沒有管錢，但當然還是有政治責任，也不能躲避；現階段黃珊珊應先做完善後小組負責人的工作，黨內再討論下一步怎麼做。

對於前台北市長郝龍斌批評他是很失敗的政治人物，柯文哲回應，他不想批評前一任市長，但這是典型耍嘴皮，前面罵一罵，後面又表示要藍白合，這更證明完全沒政治理念，況且目前外界攻擊他的「三大案」，包含雙子星、美河市、大巨蛋，抓到的都是國民黨議員，有的不僅被起訴還被抓去關。

至於民進黨立委王世堅提到若他被關的話會帶便當探望。對此，柯文哲說，王世堅也是典型耍嘴皮，立法院長韓國瑜當年擔任北農總經理時也跟王世堅對賭曲棍球，他也要跟王世堅說，不要講風涼話，要賭就賭大的，「若我沒有被羈押，你要不要吞曲棍球？」（編輯：黃瑞弘）1130824