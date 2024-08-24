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徐瑞希聲明退出民眾黨 質疑黃珊珊助長財團剝削移工

2024/8/24 10:43（8/24 11:21 更新）
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民眾黨不分區立委名單第17名、前公視董事徐瑞希24日表示退出民眾黨。（中央社檔案照片）
民眾黨不分區立委名單第17名、前公視董事徐瑞希24日表示退出民眾黨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北24日電）民眾黨不分區立委名單第17名、前公視董事徐瑞希今天指出，她發現立委黃珊珊曾代理財團仲介法務，助長財團剝削移工，甚至主導提案，嚴重衝擊她為移工爭取權益立場，她將退出民眾黨，祝福民眾黨早日走出風暴。

民眾黨立委黃珊珊透過聲明回應，她尊重徐瑞希個人生涯選擇，但徐瑞希指她助長財團剝削移工和主導提案立法的說法並非事實。

徐瑞希以「台灣外籍工作者發展協會理事長」的經歷入列2024大選民眾黨不分區立委第17名，由於當時她仍是公視董事，一度遭外界質疑違反公視法，後來請辭公視與華視董事。

民眾黨陷入政治獻金申報爭議之際，徐瑞希聲明退黨，格外引起關注。

徐瑞希上午透過聲明表示，去年她獲民眾黨提名為不分區立委第17名，但她在一個偶然機會發現，黃珊珊曾代理財團仲介法務，助長財團剝削移工；為顧及黨內團結，她一再隱忍，直到最近她進一步發現黃珊珊竟主導提案立法，並擠下其他優先法案，超速送進立法院。

徐瑞希表示，她與民眾黨或黃珊珊，已非僅理念不同，而是嚴重衝擊到10多年來，她所從事為移民工爭取權益的基本立場。

徐瑞希表示，雖然她知道民眾黨正深陷選舉帳務爭議，柯文哲也給她其他的機會，但幾經思考，仍決定退出民眾黨，並以行動自清外界的妄測，以為她之前的發文，是為爭取遞補立委而為。

她說，一向期待第三勢力能有突破發展，並且長期致力媒體改革，爭取第四權的獨立自主空間，只可惜苦無機會推動，甚感遺憾。

徐瑞希指出，感謝民眾黨提名她為不分區立委，這代表民眾黨重視移民工權益，未來她仍將在NGO，繼續為沒有選票的移民工爭取權益，也祝福民眾黨早日走出風暴、站穩腳步、重新出發。（編輯：黃瑞弘）1130824

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