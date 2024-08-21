黃珊珊：帳目比對釐清中 查帳記者會有必要就會開

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（中央社記者陳俊華台北21日電）民眾黨中評會昨天決議，時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊停權3年，但有人認為不痛不癢。黃珊珊今天說，她接受中評會的決議，至於查帳記者會有必要就會開，沒有主席下令不下令的問題。

民眾黨昨天召開中評會，決議將時任競選總幹事的黃珊珊停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職全部停職；時任競總財務長李文宗、會計師端木正則開除黨籍。但查帳小組仍持續作業中，黃珊珊會繼續負責善後小組的查帳事宜。

聯合新聞網今天報導，民眾黨內不少人質疑，黃珊珊被停權還繼續查帳，且每日澄清反讓政治獻金之火愈燒愈大。民眾黨主席柯文哲的友人建議他，「記者會不要天天開，等於每天做球給人家殺」，柯文哲下令查帳記者會今起停開。

黃珊珊下午受訪時表示，中評會的決議她知道了也會接受，一切都尊重黨的規定；至於相關帳目還在比對，查帳小組會視情況召開查帳記者會，因為東西很多，會再一一釐清，「這沒有主席下令不下令的問題」，有需要、有必要就會開。

民眾黨發言人吳怡萱則透過媒體群組表示，開不開記者會是新聞部的安排，從未有「主席下令」的傳言，請媒體報導前要先查證，不要以訛傳訛。民眾黨中央傍晚宣布，明天沒有安排舉行查帳記者會。

另外，民進黨立委林宜瑾國會辦公室今天遭檢調人員搜索，但有媒體指「黃珊珊委員辦公室」因政治獻金案遭檢調搜索。黃珊珊在臉書發文表示，這是不實報導、子虛烏有，製造她遭搜索的虛假資訊，未盡媒體應查證之責，唯恐天下不亂，違反第四權應有的自律守則，國會辦公室強烈譴責。（編輯：蘇龍麒）1130821