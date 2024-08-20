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黃珊珊遭停權3年不影響立委資格 黨團副總召停職

2024/8/20 19:40（8/20 19:58 更新）
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台灣民眾黨陷政治獻金申報不實風波，民眾黨中評會20日開會，時任競選總幹事黃珊珊（前）出席說明。中央社記者趙世勳攝　113年8月20日
台灣民眾黨陷政治獻金申報不實風波，民眾黨中評會20日開會，時任競選總幹事黃珊珊（前）出席說明。中央社記者趙世勳攝　113年8月20日
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（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北20日電）民眾黨今天下午召開中評會，中評會主委李偉華說，決議將時任競選總幹事的黃珊珊停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職全部停職；時任競總財務長李文宗、會計師端木正則開除黨籍。

媒體詢問，黃珊珊遭停權3年是否影響負責善後小組相關工作。民眾黨發言人吳怡萱在媒體群組表示，因帳務資料繁雜，為求審慎需逐一比對，目前查帳小組仍持續作業中，黃珊珊未來也會繼續負責善後小組的查帳事宜；如果有更新進度，會擇期儘速向社會大眾報告。

民眾黨中評會16日討論政治獻金風波的黨員懲處，開會2小時仍無結論；中評會今天下午邀當事人黃珊珊、李文宗，以及財務部委託的會計師端木正到場說明後，再進行議處。

最後僅黃珊珊到場，她說明近2小時後才離去。黃珊珊受訪時表示，她已經說明完畢，尊重中評會的決議，就是儘量說明。

會議進行將近4小時後，李偉華會後受訪時表示，經過與會委員和黃珊珊在會中多次詢答，黃珊珊也一五一十報告事件經過，全體委員議決，對黃珊珊處以停權3年，並由中評會組成專案小組繼續調查，後續調查若有不法，將另行處置。

李偉華說，黃珊珊身為競選總幹事，發生這些帳目混淆不清的狀況，確實應注意而未注意，應負起政治責任；黃珊珊也說這過程中確實造成黨的傷害，願意負起政治責任，也坦然接受處分。

李偉華指出，即日起黃珊珊停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職部分，全部停職。

另外，李偉華說，李文宗有直接督導責任，疏失造成黨的嚴重傷害，處以除名處分，就是開除黨籍；端木正也一樣，處以除名處分。

媒體追問，黃珊珊遭停權是否影響立委身分，李偉華表示，中評會是針對黨職部分處以停權，立委部分由中評會調查小組繼續調查。現在主要是針對政治責任、督導不周的部分來處理。

民眾黨另透過新聞稿表示，本案台北地檢署偵查中，但黃珊珊從1998年起數次參與競選活動，且曾任台北市議員、台北市副市長及現任立委，除對政治獻金申報制度及細節具豐富經驗，又具律師資格，應對政治獻金法、中華民國刑法等規範相當熟稔，仍使民眾黨陷入清廉問題的疑雲，顯已與民眾黨要求政治人物應高度自律的要求有所違背。

民眾黨強調，民眾黨向來以正直誠信態度面對台灣民眾，這次事件發生後將記取教訓，重新檢討相關處置作為，避免瑕疵再次發生。（編輯：翟思嘉）1130820

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民眾黨政治獻金風波 中評會決議黃珊珊停權3年、李文宗端木正除名
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