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柯文哲政治獻金案
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柯文哲政治獻金案3/68
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監察院：4/8發現柯文哲申報資料不完整 以系統退回

2024/8/20 14:09（8/20 15:23 更新）
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圖為監察院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北20日電）民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，週刊報導，監察院4月就查出政治獻金收支不符。監察院今天說，4月8日發現柯文哲總統大選政治獻金申報資料不完整，以系統退回，申報人7月3日完成補正。

鏡週刊今天報導，檢調廉聯手追查發現，監察院在今年4月查出柯文哲大選政治獻金收支不符約新台幣2000萬元，包括柯文哲及時任競選總幹事黃珊珊等都知情，民眾黨喬帳不成才演變成假帳風波。

監察院官員表示，查民國113年總統、副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書，在113年4月7日星期日在系統送件申報，由於當天並非上班日，監察院在隔天4月8日上午上班時間收件後，因申報內容「顯然登帳未完整」，在4月8日上午8時25分7秒，在系統退回申報人補正；申報人於7月3日補正申報。

監察院說，因本案正在內部查核當中，只就程序性日期說明，不會對外表示任何意見。（編輯：林興盟）1130820

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