綠委質疑第三方簽證又是端木正 民眾黨：誤導輿論

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（中央社記者陳俊華台北25日電）民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，發函台北市會計師公會盼能協助查核帳目疑雲；不過民進黨立委林俊憲指出，該公會的會計審計委員會執行長剛好是捲入假帳風暴的端木正，質疑毫無公信力。民眾黨說，相信公會輪派制度具規範與公信力，林俊憲是誤導輿論、刻意帶風向。

柯文哲24日受訪時表示，目前查帳已超過8成，因為要找會計師簽證，如果找認識的會計師會被說官官相護，且多數會計師這時不願蹚渾水，最後決定拜託台北市會計師公會依制度派人，才能取得專業第三方團體簽證。

林俊憲透過媒體群組表示，柯文哲假帳風波把責任都推給會計師端木正，但端木正是民眾黨的人，因此柯文哲主張要找「公正第三方」查帳，民眾黨才找上台北市會計師公會；但台北市會計師公會的會計審計委員會執行長剛好是端木正，好像是「余文循環」。

林俊憲說，會計師的圈子就這麼小，已經找不到個別會計師願意幫柯文哲背書，只好找上公會，想不到最後的報告出來，恐怕還是端木正署名。他說，建議柯文哲可以求助學會計的國民黨主席朱立倫，一定願意幫柯文哲背書。

民眾黨發言人戴于文向中央社記者表示，日前民眾黨立委黃珊珊拜會會計師公會後，民眾黨也正式發函希望由公會協助帳目查核，目前仍等待公會回覆。現階段內部帳目整理仍在進行中，但同步需要第三方公正單位協助查核，未來也會向監察院補正相關資料。

戴于文指出，由公會輪派會計師協助簽證，相信公會輪派制度還是具有規範，且會計師公會在社會上也具相當公信力，「難道林俊憲委員是在質疑會計師公會的公正性嗎？難道連會計師公會也要抹成白的嗎？」

戴于文說，林俊憲所言根本是誤導輿論，不要為了政治利益，刻意帶風向、抹黑公會的公信力，這樣的發言非常不厚道。（編輯：蘇志宗）1130825