傳監院4月查出政治獻金收支不符 柯文哲：不知道

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（中央社記者陳俊華台北20日電）民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，週刊報導，監察院4月就查出政治獻金收支不符約2000萬元。柯文哲今天受訪時連說3次「不知道」，並說自己事前並不知情，「知道我就會管了」。

鏡週刊今天報導，檢調廉聯手追查發現，監察院在今年4月查出柯文哲大選政治獻金收支不符約新台幣2000萬元，包括柯文哲及時任競選總幹事黃珊珊等人都知情，民眾黨喬帳不成才演變成假帳風波；由於帳目兜不攏，專案小組已著手追查柯文哲競選資金及眾望基金會等金流。

柯文哲上午在家門前接受媒體聯訪時，先搖頭說「不知道」，再接著說「細節我不知道」、「監察院不知道」。隨後柯文哲在民眾黨部樓下面對媒體追問，事前是否知情，柯文哲說，「我怎麼知道，知道我就會管了」。

民眾黨中評會16日討論政治獻金風波的黨員懲處，但開會2小時仍無結論，預計今天下午邀請當事人黃珊珊、時任競總財務長李文宗，以及財務部委託的會計師端木正到場說明後再議處。

媒體詢問，是否因為想要力保黃珊珊，引發黨內不滿。柯文哲說，「不會啦」，還是要尊重中評會獨立運作的功能。

苗栗縣長鍾東錦昨晚發文力挺柯文哲，表示他自己知道的柯文哲絕對不貪錢、貪污。柯文哲說，「朋友就是朋友」。

另外，傳出柯文哲的妻子陳佩琪看上台北市要價新台幣1.2億元的房產，地點就在立法院附近。柯文哲說，陳佩琪有想過要買房子，「東看看、西看看」，不過現在台北市房子只能看看而已，但這是私人的事情。

至於民眾黨志工、柯粉「大媽老司機」朱蕙蓉指出，競選總部的志工都被告知「木可的商品不要幫忙販售」、「所有的政治獻金都由木可的工作人員接手處理」。柯文哲並未正面回應，他只說，如果要開記者會，民眾黨就正式排時間，「你們要問什麼就問什麼，不要半路攔截」。（編輯：謝佳珍）1130820