柯文哲政治獻金風波 鄭銘謙：尊重北檢偵辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄19日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，柯文哲對是否擔心被約談表示「很正常」；法務部長鄭銘謙今天接受媒體訪問表示，尊重北檢偵辦，檢察官會依照案情或證據做適當處理或調查。

法務部長鄭銘謙等人今天到高雄市岡山區台灣滷味博物館，出席犯罪被害人保護協會台灣橋頭分會舉辦的「馨生保護服務據點」啟用儀式暨體驗活動，盼廣設據點讓馨生人（犯罪被害人）互相扶持，順利站起來面對未來挑戰。

對於民眾黨政治獻金風波延燒，鄭銘謙接受媒體聯訪時表示，要尊重台灣台北地方檢察署檢察官偵辦，因為這是北檢在偵辦，檢察官會依照案情或是證據做一些適當處理或是調查。

至於據點揭牌啟用部分，鄭銘謙指出，據點體現「一路相伴」承諾，對被害人有非常大的幫助，全台數量持續成長中，希望能在馨生人住處鄰近位置設立，彼此能就近互相扶持與調適心情，並獲得願景再站起來。

犯保橋頭分會新聞稿指出，成立馨生保護服務據點是國家致力保障受害者權益、提供支持和關懷重要里程碑。

林姓被害人在活動中講述面對創傷和困難過程，強調支持重要性並展示如何在逆境中找到希望和力量，讓在場馨生人感到同理和鼓勵。

活動安排專業人員帶領手作滷包體驗，增進馨生人彼此聯繫和支持，在愉快氣氛中感受社會溫暖，展現犯保橋頭分會以馨生家庭為本的服務理念。（編輯：謝雅竹）1130819