柯文哲政治獻金案外界籲辭立委 黃珊珊：善後重建最重要

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（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨陷政治獻金申報不實風波，外界傳出要時任競選總幹事黃珊珊辭立委負責。黃珊珊今天說，尊重黨的相關處置，虛心接受、善後重建是最重要任務，不是單獨個人問題，恢復外界對民眾黨的信心，比個人更重要。

黃珊珊及時任競總副總幹事的民眾黨立法院黨團主任陳智菡，下午舉行「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，說明政治獻金善後小組報告查帳進度。

民眾黨主席柯文哲昨天說，要由黃珊珊負責「善後小組」，但前民眾黨秘書長謝立功主張黃珊珊應知所進退，先辭去立委職位。黃珊珊說，這幾天大家有很多指教、意見，都虛心接受、正在檢討，競總人員會一起面對善後、重建信任，這不是個人問題，「所有外界意見，都當作是善意就好」。

黃珊珊指出，身為競選總幹事，對這事件她責無旁貸，會坦然面對，她也尊重黨的相關處置，虛心接受、善後重建是現在最重要的任務，有這麼多事情需要釐清，也要將真相給支持者、社會大眾交代，不是單獨個人的問題，恢復外界對民眾黨的信心，這比個人更重要。

黃珊珊表示，查帳部分都有留下副本，正本在檢調那，黨內會先做比對，並配合檢調說明，這工作如果交給其他人來做，都無法像競總人員這麼熟悉，要一一釐清問題，不會推給別人。

媒體詢問，時任柯文哲競總財務長李文宗為何沒出席記者會，黃珊珊說，善後小組都是以當時競總的幹部為主，李文宗、會計處理人員現在被檢調偵訊、列為被告，因此沒有請他們來，會以現在留存的資料，再做相關比對。

另外，前台北市長柯文哲稱京華城案「神秘會議」為議員陳情案。民進黨北市議員簡舒培今天說，柯文哲心虛了，前台北市副市長黃珊珊為何沒有阻止涉違法給京華城容積率，檢調應一併調查。

黃珊珊說，議員有事情要向市長反映，就會安排跟市長座談，相關局處與會，這場座談會有20多人在場，她是府會總聯絡人，一定會坐在現場，市長裁示後會交給相關局處處理，並追蹤列管。

黃珊珊表示，這就是市長跟議員的座談會，沒有任何神秘、私相授受的問題。京華城案不是她分管，就算有跟她接觸，也是會回到分管的業務單位，「簡議員如果有問題，妳就去提告吧」。（編輯：翟思嘉）1130819