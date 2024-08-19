黃珊珊負責善後遭疑 柯文哲：球員裁判會是不同組人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）民眾黨政治獻金風波延燒，善後小組由時任競選總幹事黃珊珊負責，外界質疑是球員兼裁判；民眾黨主席柯文哲今天說，不管調查結果如何，黨內還有中評會等，球員跟裁判會是不同組的人。

柯文哲今天出席民眾黨在高雄舉行「行動！未來之眾」青年營隊，並於會後接受媒體聯訪，被問到黃珊珊負責善後有球員兼裁判疑慮，柯文哲表示，建立責任政治，既然黃珊珊是總幹事，要把事情做完，所以才由她來當善後小組召集人。

柯文哲說，不管調查結果如何，黨內還是有中央委員會、中評會等會把關，「事實上也不會球員兼裁判，球員跟裁判會是不同組的人」。

至於被問到網紅四叉貓質疑民眾黨高價租用宣傳胖卡，柯文哲說，「四叉貓的話，第一點，不用理他；第二點，這種問題不用我來回答」；隨即以趕行程為由離去。

民眾黨今天在高雄舉辦「行動！未來之眾」青年營隊活動，但僅開放事前報名的青年學子等人入內，不對外公開，前總統陳水扁也現身活動，擔任「神秘來賓」，停留約1個多小時，並未受訪。（編輯：陳仁華）1130819