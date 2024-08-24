徐瑞希指助財團剝削移工主導提案 黃珊珊否認

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（中央社記者郭建伸台北24日電）民眾黨不分區立委第17順位的徐瑞希今天聲明退黨，並指控立委黃珊珊曾助長財團剝削移工，甚至主導提案。黃珊珊回應，她尊重徐瑞希個人生涯選擇，但其說法並非事實，黨團提案也沒有擠下其他優先法案。

徐瑞希去年以「台灣外籍工作者發展協會理事長」的經歷入列民眾黨不分區立委第17名，不過她今天上午透過聲明指出，她發現同黨立委黃珊珊曾代理財團仲介法務，助長財團剝削移工，甚至主導提案，擠下其他優先法案，嚴重衝擊她為移工爭取權益立場。她表示，將退出民眾黨，祝福民眾黨早日走出風暴。

對於徐瑞希所說，黃珊珊透過聲明回應，她尊重徐瑞希個人生涯選擇，但徐瑞希指她助長財團剝削移工和主導提案立法的說法並非事實。

黃珊珊表示，過去擔任律師時，她曾經接受仲介公司委任成為訴訟代理人，已經法院依相關事實判決無罪定讞，至於徐瑞希所稱「主導提案立法」所指應是民眾黨團提出的融資公司法草案。

黃珊珊指出，融資公司專法的立法目的，是為遏止融資公司所導致的亂象，在法案中明確規定融資公司的成立條件、負責人資格、業務員資格，也明確規定融資公司核貸、放貸的條件、手續費或違約金的計算方式，並對後續債務催收方式與手段有明確規定，並且對違規者也訂有罰則。

黃珊珊表示，民眾黨團版的融資公司專法是在今年7月12日、本屆第1會期最後一次院會一讀，在此之前民眾黨團在財政委員會的優先法案包括財政收支劃分法、預算法等均已一讀通過，沒有所謂「擠下其他優先法案。」（編輯：張均懋）1130824