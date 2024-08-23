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查帳後請辭？黃珊珊：留到所有補正完整為止

2024/8/23 10:28（8/23 10:43 更新）
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台灣民眾黨陷政治獻金申報不實風波，民眾黨中評會20日開會，時任競選總幹事黃珊珊（前）出席說明。中央社記者趙世勳攝 113年8月20日
台灣民眾黨陷政治獻金申報不實風波，民眾黨中評會20日開會，時任競選總幹事黃珊珊（前）出席說明。中央社記者趙世勳攝 113年8月20日
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（中央社記者郭建伸台北23日電）民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，負責善後查帳的民眾黨立委黃珊珊今天表示，因黨部持有的副本明細模糊，已與調查局約定前往複印正本，並發函給會計師公會，由公會派員協助第三方公正簽證。談及去留，她強調，會留到所有補正完整為止。

時任柯文哲競選總部總幹事黃珊珊負責善後查帳，但外界質疑球員兼裁判，黃珊珊昨天強調，絕無外界所質疑球員兼裁判問題，支出憑證正本已交檢方不存在滅證疑慮。另一方面，民眾黨也會重新找第三方公正的簽證會計師查核。

黃珊珊今天在民眾黨部外接受媒體聯訪。媒體詢問為何今天沒有開查帳記者會。黃珊珊表示，目前對帳已到一個階段，黨部雖持有副本，但當時複印沒有很完全，副本上的明細不清晰，並有摺頁、日期與金額模糊的狀況。

黃珊珊表示，民眾黨人員今天與調查局約定前往現場複印原始憑證，這樣對帳進度才能往前推進、比對。

媒體詢問，柯文哲是否與黃珊珊當面談論請辭立委一事。黃珊珊表示，這都是子虛烏有的事，就不需要造謠了。

談及第三方公正的簽證會計師洽談，黃珊珊表示，未來還要向監察院補正，這都會需要請會計師公會協助，她昨天拜訪會計師公會的先進，對方認為可請公會幫忙，因此民眾黨今天會正式發函給會計師公會，由公會依照輪派規範指派會計師協助民眾黨查核。

媒體追問，是否會留到第三方機構簽證完成。黃珊珊說，「我會留到所有補正完整為止」。（編輯：蘇志宗）1130823

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