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民眾黨：帳務整理後交第三方公正會計師簽證

2024/8/22 13:03
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（中央社記者郭建伸台北22日電）媒體報導，民眾黨主席柯文哲擬排除黃珊珊，另外成立第三方公正小組查帳。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民眾黨財務人員整理完帳務後，本來就會重新找第三方公正的簽證會計師查核，外界可能誤解第三方公正用意。

聯合報今天報導，柯文哲政治獻金風波延燒，時任競選總幹事黃珊珊負責善後查帳，遭質疑球員兼裁判，柯文哲擬找第三方公正小組全面查帳。此外，聯合報也報導，柯文哲曾在事件過後私下問黃珊珊「外界在說你該辭立委，你怎麼看？」但黃珊珊反問，「我為什麼要辭？」

柯文哲今天上午步出家門時，依舊被大批媒體圍堵，但面對媒體追問，未多作回應，隨即與太太陳佩琪搭車離去。

吳怡萱上午接受媒體聯訪，談及第三方公正小組議題時表示，外界可能誤解第三方角色用意，民眾黨目前是把帳目資料整理完後，再交由第三方進行最後的簽證作業；黃珊珊善後完，本來就會交由第三方公正的簽證會計師查核，第三方成員也非外界點名的黨內前秘書長或前立委等人。

對於報導指柯文哲問黃珊珊請辭一事，吳怡萱表示，並無此事，子虛烏有。

外界發現柯文哲的政治獻金有來自港澳、日本捐款，媒體詢問，若捐款人不具備中華民國籍，是否違反政治獻金法。吳怡萱表示，民眾黨目前檢視，這些捐款人都有國民身分證，既然有身分證就能夠捐款，不過民眾黨也將重新盤點捐款。

媒體詢問，為何原本黨部的財務長梁秀菊沒有負責競總財務，是否因為管帳太嚴格不利競總請款。吳怡萱表示，今年是民眾黨第一次面臨總統大選，除競總外，中央黨部、地方黨部也參與其中，因此有所分工，外界不必擴大解讀。

下次查帳記者會何時召開，吳怡萱表示，查帳需要很多人力，希望能夠精確完整，如果有新進度隨時報告。

此外，獨派團體台灣國上午到柯文哲家門前的馬路噴「柯文哲一家都賊」紅字，並對著建築物抗議，但隨後有警員上前制止，環保局人員則用黑色噴漆將紅字蓋住。（編輯：謝佳珍）1130822

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