遭指球員兼裁判 黃珊珊駁斥：正本交檢方不存在滅證

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（中央社記者郭建伸台北22日電）媒體報導，時任柯文哲競選總部總幹事黃珊珊負責善後查帳，遭質疑球員兼裁判。黃珊珊今天回應，為避免串證嫌疑，查帳小組花費較多時間比對，絕無外界所質疑球員兼裁判問題，支出憑證正本已交檢方不存在滅證疑慮。

聯合報今天報導，民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，時任柯文哲競選總部總幹事黃珊珊負責善後查帳，遭質疑球員兼裁判，柯文哲擬找第三方公正小組全面查帳。此外，聯合報也報導，柯文哲曾在事件過後私下問黃珊珊「外界在說你該辭立委，你怎麼看？」但黃珊珊反問，「我為什麼要辭？」

黃珊珊下午透過臉書表示，目前查帳小組的工作仍持續進行，待整理進一步資料，即會繼續召開說明記者會釐清真相。

黃珊珊也向支持者致歉，表示由於查帳小組成員當初確實皆未接觸財務帳務事宜，同時也要避免串證嫌疑，無法請時任競選總部財務部人員說明，因此在帳務比對上需花費較多時間。

黃珊珊重申，民眾黨查帳小組絕無外界所質疑「球員兼裁判」問題，同時，支出憑證正本亦已主動提供給檢調，不存在「滅證」疑慮。

黃珊珊表示，民眾黨中央不只會請公正的第三方查核與簽證，進行外部監督，同時也會籌組善後小組，期盼能彙集黨內各重要力量參與政黨重建工程。（編輯：蘇志宗）1130822