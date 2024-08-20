民眾黨政治獻金風波 中評會決議黃珊珊停權3年、李文宗端木正除名
2024/8/20 19:09（8/20 19:54 更新）
（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北20日電）民眾黨今天下午召開中評會，邀時任競總總幹事的黃珊珊等3人出席，最後僅黃珊珊出席說明近2小時。中評會主委李偉華會後受訪時說，中評會決議將黃珊珊停權3年，李文宗、端木正則開除黨籍。
民眾黨中評會16日討論政治獻金風波的黨員懲處，開會2小時仍無結論；中評會今天下午再邀當事人黃珊珊、時任競總財務長李文宗，以及財務部委託的會計師端木正到場說明後，再進行議處。
最後僅黃珊珊到場，說明近2小時後才離去。黃珊珊受訪時表示，她已經說明完畢，尊重中評會的決議 ，就是儘量說明。會後由李偉華出面說明。（編輯：蘇龍麒）1130820
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