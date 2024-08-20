將赴中評會 黃珊珊：絕不戀棧負責到底做好善後

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（中央社記者王揚宇台北20日電）台灣民眾黨陷政治獻金申報不實風波，民眾黨中評會今天將開會，並邀時任競選總幹事黃珊珊等人說明。黃珊珊今天受訪說，她是競選總幹事，責無旁貸，該負的責任一定會負，自己絕對不是戀棧的人，重點是要把善後工作做好。

民眾黨中評會16日討論政治獻金風波的黨員懲處，但開會2小時仍無結論，預計今天下午邀請當事人黃珊珊、時任競總財務長李文宗，以及財務部委託的會計師端木正到場說明後再議處。

在民眾黨中評會舉行前，時任柯文哲競總總幹事的台灣民眾黨立委黃珊珊，以及時任競總副總幹事的民眾黨立法院黨團主任陳智菡，舉行「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，說明政治獻金善後小組報告查帳進度。

會中有媒體詢問黃珊珊，針對中評會開會時會做哪些說明，或是會負哪些責任。

黃珊珊說，從競選的第一天開始，到最近發生的風波與爭議，總幹事責無旁貸，該負的責任一定會負，不管她是什麼身分，都會負責到底，也絕對不會是戀棧的人，重點是要把善後工作做好。

黃珊珊指出，在帳務混亂還有需要幫忙把事情釐清清楚下，釐清相關責任給社會交代是她最重要的任務，不管做怎樣的決定，都會完成任務。（編輯：林興盟）1130820