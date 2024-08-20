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民眾黨政治獻金假帳風暴 成中國認知作戰批判民主口實

2024/8/20 16:08（8/20 17:00 更新）
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圖為1月8日民眾黨柯文哲在台南舉辦總統大選造勢活動。（中央社檔案照片）
圖為1月8日民眾黨柯文哲在台南舉辦總統大選造勢活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者周慧盈北京20日電）民眾黨政治獻金「假帳」風暴受各方高度關注，中國官媒藉機大肆攻擊台灣民主制度，宣稱台灣選舉是「鈔票換選票、選票再換鈔票」的遊戲；有北京民眾受訪時雖對民眾黨做法表示不以為然，但強調不影響對台灣民主制度的認同。

海峽衛視製播的新聞節目「今日海峽」18日發表評論聲稱，台灣政客對政治獻金的共同認知是「你撈我撈大家撈」的萬能金庫，而台灣選舉則是「鈔票換選票，選票再換鈔票，越選越有錢，越有錢越好選」的遊戲，號稱「白色力量」的民眾黨也逃不開台灣政壇的「大染缸」，「第三勢力」淪為藍綠兩大黨之外的「第三個爛蘋果」，彰顯台灣人民對台灣選舉體制的深層絕望。

另有陸媒援引台媒稱，「誰選舉不是一盤爛帳，專業的人懂得合法處理申報，民眾黨就是便宜行事才出大問題」。

中國社群平台也掀起相關討論，其中明顯帶風向的論述增多，包括「民眾黨還沒執政就吃相難看，和民進黨一樣靠自詡清廉，罵對方貪腐獲得民眾支持擁護，證明了權力需要制約，靠人性靠不住」。

對此，不少中國網友留言諷刺「這就是資本主義民主的楷模」、「選舉不過是一場生意」、「台獨分子快窩裡鬥，挺好」。

民眾黨主席柯文哲2014年以政治素人之姿贏得台北市長選舉後，開始引起北京涉台界關注，「台灣第三勢力崛起」前些年常常是一些此間涉台會議討論的議題，不少中國民眾更受到柯文哲非典型政治風格的吸引而成為「柯粉」。

一名自稱「天天追劇」、幾乎每天在網上翻牆看台灣新聞、談話節目的北京民眾，對民眾黨的假帳事件表達深切的不以為然，批評「又不是沒選過」、「發票都能這麼亂寫」。

被問到是否因此而改變對於台灣民主制度的認同及整體感覺時，這名不具名的北京人直言「不會啊。不過真心希望小草們甦醒」。

另據美國之音，熟悉中國網路生態的人士對於網友上述的「反民主」論述表示，分析整理社群平台對台灣民眾黨假帳風波的輿情風向，不難看出是「粉紅」、「五毛」企圖抹黑並攻擊台灣的民主制度，但奇怪的是「不懂民主的人批評民主」，卻不反思自已對中國政治體制的根本噤聲。

這名人士說，民眾黨雖出現帳務弊端，但民眾爆料有理有據，民眾黨查帳過程也彰顯台灣政治的透明度。他仍看好台灣的選舉制度，尤其台灣實行民主選舉制才30年，相較西方歐美等老牌民主國家仍有不小差距，但民主只會越來越成熟。（編輯：邱國強）1130820

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