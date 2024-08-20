民眾黨中評會調查政治獻金案懲處 僅黃珊珊確定出席

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（中央社記者陳俊華台北20日電）民眾黨中評會今天將討論政治獻金風波的黨員懲處，民眾黨中評會主委李偉華說，只確定時任競選總幹事、立委黃珊珊會到場說明，至於時任競總財務長李文宗、會計師端木正則都未連絡上。

民眾黨中評會16日討論政治獻金風波的黨員懲處，但開會2小時仍無結論，預計今天下午邀請當事人黃珊珊、時任競總財務長李文宗，以及財務部委託的會計師端木正到場說明後，再進行議處。

李偉華會前受訪時表示，現在確定只有黃珊珊會到場，其他兩人「目前聯絡不到」，有發通知給他們，也許等下會來。至於是否會開鍘，他說，因為還沒開會，等下各委員經過充分討論再決定，開完會有結果會再向外界報告。

媒體追問，是否會受黨主席柯文哲的意志影響，變成「保珊」大會。李偉華說，中評會是獨立機關，當然會獨立行使職權。

民眾黨中評會副主委詹喬茵則說，今天會盡量有結果，但還是要看各位委員的意見。至於是否會「保珊」或「鍘珊」，她說，不一定只有這2個選項，各種可能都有，柯文哲會前並沒有指示。

媒體也在現場撥打電話給李文宗及端木正，但兩人都沒接電話、沒有回應。（編輯：翟思嘉）1130820