週刊指監院查政治獻金收支不符 黃珊珊：不實報導

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（中央社記者王揚宇台北20日電）民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，週刊報導，監察院4月就查出政治獻金收支不符約2000萬元。時任競選總幹事黃珊珊今天說，這是不實報導、惡意扭曲，完全是假訊息，對報導保留法律追訴權。

鏡週刊今天報導，檢調廉聯手追查發現，監察院在今年4月查出柯文哲大選政治獻金收支不符約新台幣2000萬元，包括柯文哲及時任競選總幹事黃珊珊等人都知情，民眾黨喬帳不成才演變成假帳風波；由於帳目兜不攏，專案小組已著手追查柯文哲競選資金及眾望基金會等金流。

時任柯文哲競總總幹事的台灣民眾黨立委黃珊珊，以及時任競總副總幹事的民眾黨立法院黨團主任陳智菡，下午舉行「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，說明政治獻金善後小組報告查帳進度。

對於上述相關報導，陳智菡說，這當中有諸多不實指控。

黃珊珊表示，鏡週刊今天的報導完全是扭曲事實、不實指控，且錯誤百出，像是報導指差額2000萬元，這不是事實，因為監察院的系統只告知「不完整資料」，競總財務也請會計師逐筆查收入內容，也多次提醒有漏登誤報狀況。

黃珊珊指出，因為申報資料不完整，監察院開放申報至7月中旬，因此直到7月前都有編輯紀錄，異動人員也有系統紀錄，她與柯文哲也沒接到通知。

黃珊珊指出，監察院在過程中有提醒要補正的資料不完整，因此要求補正，並沒有發現有差額虛報狀況而要求改正，今天的報導對民眾黨還有競總來說是嚴重的傷害，顯然故意要製造社會對民眾黨這次競選經費的誤解。

黃珊珊表示，過程雖有瑕疵，但沒有人是明知而故意犯，更何況監察院4月所退回的部分是要資料補正，希望查明收入，當時沒人知道有虛報的狀況，之後清查比對才發現是外部問題。

黃珊珊說，鏡週刊的報導是刻意誤導，甚至做不實捏造、製造更多問題，非常惡毒、其心可誅。

黃珊珊最後說，有關相關帳務瑕疵，「我們承認錯誤也正在努力修補」，但不應該製造假訊息、不該捏造不實消息來誤導社會大眾，「我們絕對會依照該有的權利，會保留法律追訴權」。（編輯：林興盟）1130820