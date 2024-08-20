監院早查出政治獻金有異 議員：柯文哲誠信有問題

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）民眾黨主席柯文哲政治獻金風波，監察院指4月就發現其申報資料不完整並退回，柯則說「不知道」。對此，台北市議員林亮君今天表示，不只擺爛且誠信大有問題。

監察院今天表示，4月8日發現柯文哲總統大選政治獻金申報資料不完整，便以系統退回，柯文哲於7月3日完成資料補正；鏡週刊報導也指出，檢調廉聯手追查發現，其收支不符金額約為新台幣2000萬元，包括柯文哲及時任競選總幹事黃珊珊等人都知情，民眾黨喬帳不成才演變成假帳風波。

柯文哲上午受訪時連說3次「不知道」，並說自己事前並不知情，「知道我就會管了」。

對此，民進黨市議員林亮君今天透過新聞稿表示，候選人向監察院申報政治獻金時，其流程為候選人存摺餘額必須和會計報告書上的餘額「對得上」，監察院才會通過會計報告書。

反之，若餘額對不上，候選人需做「差額調節表」說明對不上的理由，監院確認差額無誤後才通過會計報告書。

林亮君說，如果餘額對不起來，監察院「不會讓候選人的會計報告書通過」，候選人需做「差額調節表」說明理由；但柯文哲辦公室在4月時收到監察院補正通知後，卻選擇灌水浮報帳目。

她批評，柯文哲早知帳目有2000萬元的差額，但4個月以來不只擺爛，還在事發後裝成小白兔騙同情，「誠信大有問題」。

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「柯文哲早知帳目上有2000萬元的差額，還擺爛小白兔」，林亮君抨擊，柯文哲辦公室在監察院通知後的4個月間，只做兩件事，分別是浮報不存在的發票、灌水，讓帳務看起來打平，東窗事發後更裝成政治小白兔，企圖騙取大眾的同情。

林亮君指出，柯辦的行為不只違反政治獻金法，欺騙公務員的行為恐怕會觸犯刑法「使公務員登載不實罪」，此事擺明就是誠信問題，質疑柯文哲短缺的錢到底去哪裡。（編輯：張銘坤）1130820