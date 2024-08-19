黃珊珊認柯文哲政治獻金有嚴重瑕疵 議員批答不出金流等3疑點

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）民眾黨陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事黃珊珊坦承有重大瑕疵，但都用於大選。台北市議員何孟樺今天表示，錢、發票、收據都答不出，猶如國王的新衣。

民眾黨立委黃珊珊和時任柯文哲競總副總幹事、民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天舉行記者會，說明柯文哲總統大選政治獻金善後小組查帳進度，黃珊珊坦言處理過程有重大瑕疵，但目前短報的支出、被會計師誤登金額，都找到相關憑證、也都用於大選，會配合檢調調查。

針對記者會陳述內容，民進黨市議員何孟樺下午透過臉書發文表示，從來沒有想過，可以看到「國王的新衣」在台灣政壇上演，也從未想過，有人在政壇上裸奔了一週，他底下的大臣們還是要假裝全台民眾都沒有眼睛，賣力地大喊：「我們的柯主席有穿衣服」。

何孟樺認為，整個案子走到現在，大家要柯文哲、黃珊珊、民眾黨立委黃國昌等人回答的僅3個簡單問題，就是「錢呢？發票呢？收據呢？」，質問從木可公司的新台幣4000萬元、蒔間公司的1000萬元，再到「灌」給尼奧和時樂的916萬元，這些帳目後的實質金流到底流向何方。

她說，自己上週指出有11張沒發票的支出，發票到底在哪裡，且尼奧、時樂的916萬元到底用什麼單據申報，加起來1000元的餐廳收據報成96萬元，差額用什麼補；民眾黨發言人吳怡萱拿出一張計程車單據，那其他129筆呢，黃珊珊說都有單據，但為何拿不出來。

何孟樺指出，柯文哲說查帳查了1/3，只見漏報缺額越喊越大，但拿得出的發票卻越來越少。

除此之外，立鼎公司的兩筆捐款是否被切成1萬元以下的匿名收入，小草在社群反映沒拿到收據，難道只是小草搞不清楚狀況；應援科技金流匯出的資料預設是「匯款」，又為何要自己改「現金」，且對外宣稱是以網路、匯款為主，但仍有高達31人的9萬9999元現金捐款。

何孟樺認為，回答不出這3個問題的柯文哲，就猶如「國王的新衣」一般，整場記者會只見黃珊珊和陳智菡力讚衣服質地細緻、剪裁合身，但大家就是看不到那件衣服，「（柯文哲）承認自己就是沒穿衣服裸奔被人發現，很困難嗎？」。（編輯：張銘坤）1130819