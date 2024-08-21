傳柯文哲下令停開查帳記者會 民眾黨：是新聞部安排

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（中央社記者陳俊華台北21日電）民眾黨政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事黃珊珊遭停權3年，原已連開2天的查帳記者會，傳民眾黨主席柯文哲下令停開。民眾黨今天說，開不開記者會是新聞部的安排，從未有「主席下令」的傳言。

民眾黨昨天召開中評會，決議將時任競選總幹事的黃珊珊停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職全部停職；時任競總財務長李文宗、會計師端木正則開除黨籍。但因查帳工作仍持續作業中，黃珊珊會繼續負責善後小組的查帳事宜。

聯合報今天報導，民眾黨內不少人質疑，黃珊珊被停權還繼續查帳，且每天澄清反讓政治獻金的火愈燒愈大。柯文哲的友人建議他，「記者會不要天天開，等於每天做球給人家殺」，柯文哲下令查帳記者會今起停開。

民眾黨發言人吳怡萱透過媒體群組表示，開不開記者會是新聞部的安排，從未有「主席下令」的傳言，請媒體報導前要先查證，不要以訛傳訛。

另外，外界關注黃珊珊遭停權3年，將牽動2026地方選舉布局，黃珊珊無法代表民眾黨參選台北市長，恐連帶影響台北市議員選情。

吳怡萱受訪時表示，黃珊珊停黨權與查帳善後小組的工作是雙軌並行，不會因黃珊珊黨職停權受影響。且現在才2024年，談選舉還太早，民眾黨要先度過這段辛苦的查帳風波，全黨必須重新穩住腳步、重新團結、重新出發，未來才能討論2026的事情。（編輯：翟思嘉）1130821