黃珊珊坦承柯文哲政治獻金申報有重大瑕疵 將配合檢調調查

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（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事黃珊珊今天說，競選總部政治獻金申報不實爭議，處理過程當然有重大瑕疵，但目前為止短報的支出、被會計師誤登金額，都找到相關憑證、也都用於大選，要向支持民眾黨的民眾致上最深歉意。

時任柯文哲競總總幹事的民眾黨立委黃珊珊，以及時任競總副總幹事的民眾黨立法院黨團主任陳智菡，下午舉行「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，說明政治獻金善後小組報告查帳進度。

時任柯文哲競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊（右），以及時任競總副總幹事的民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）19日下午舉行記者會，說明政治獻金善後小組報告查帳進度，兩人會中交換意見。中央社記者吳家昇攝 113年8月19日

黃珊珊表示，過程中未盡完善的閃失，她身為總幹事會概括承受，所有責難競總工作人員會一起面對、善後，相信捐款每一塊錢都用在選務上，這次財務處理過程有嚴重瑕疵，申報過程非常匪夷所思，如此草率、混亂，將一一查明，並配合檢調調查給支持者、社會大眾交代。

黃珊珊指出，外界質疑民眾黨主席柯文哲訪美行程美東團車資超貴，其實這共有兩筆，一筆是柯文哲的美西團，但監察院系統上被誤登為美東團，是兩個行程、兩筆錢被誤登為一團。相關單據都是旅行社提供，團費還包括包車、司機、領隊、餐費、住宿、雜支等，「不是包車錢就80萬元」，登錄時沒有放上完整細項，才造成誤會。

黃珊珊說，至於有人質疑面紙就花新台幣900萬元太貴，但這筆項目的內容包括面紙、菜瓜布、旗子等各種小物，面紙是1.36元一包、菜瓜布是3.9元一包，這些是志工團每天在街頭發放的，900萬元是全國各地加總的金額與數量。

黃珊珊表示，至於有人質疑「幽靈計程車」，因為現在大部分是用電子計費器所列印的收據，如果沒有設定車牌，打出來就會是原始出廠的「000」，包括前總統蔡英文、總統賴清德都有過一樣問題，不是民眾黨、柯文哲才有幽靈車牌，這是國家重大政策但沒落實，不是特意要虛假支出。

黃珊珊說，所有漏報支出都有單據、憑證，查到的部分都沒有涉及不法問題，未來競選期間會將黨內現有的「財務監督委員會機制」、電子帳務系統納入運作，確保帳目清楚確實。（編輯：翟思嘉）1130819

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，民眾黨19日下午在台大校友會館舉行記者會，時任競選總幹事黃珊珊（前左）等人出席，公開查帳進度。中央社記者吳家昇攝 113年8月19日