柯文哲：反省後啟動黨務改革 黃珊珊負責善後小組

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（中央社記者陳俊華台北18日電）民眾黨政治獻金風波延燒，台中市政府顧問蔡壁如呼籲時任競選總幹事黃珊珊負全責。民眾黨主席柯文哲今天說，經反省後要啟動黨務改革，善後小組還是由黃珊珊負責。

柯文哲上午受訪時表示，昨天特別到中央黨部看一下，帳大概已經查了1/3，這個事件到現在，鬧了一個星期，要痛定思痛，經反省後有幾項黨務改革要做。

柯文哲說，首先是財務監督委員會，過去民眾黨就有這個制度，不管是多小額捐款都有完整財務監督委員會，由外聘委員檢查財務支出。但他發現這次總統大選沒有這個制度，等於是一、兩個人在看帳，又把主要工作外包，這的確是很大的問題。

柯文哲指出，現在企業很多都是電子記帳，民眾黨這次的問題是看到憑證後支出，最後把憑證全部移交給會計師登錄，這有很大的問題，自己好像沒有內帳；中央黨部要開始建立電子帳戶系統，將來選舉帳戶一併使用，終究還是要電子化，才不會亂七八糟。

柯文哲說，他昨天大概看了一下，有問題的帳一大堆，例如把新台幣5萬6000元登錄成5600元，一大堆數字錯誤。

第2，要建立長期合作的律師團，像這次很多人被傳訊，但律師真的隨便找，因為平常也沒有做準備，政黨很容易牽涉到法律糾紛，還是要建立長期合作的團隊。

第3，黨內的應變小組要重新建立，在選舉期間有設一個比較簡單的，「我倒覺得社會大眾不是懷疑柯文哲的誠信，懷疑的是柯文哲的治國能力」。因為事發後的處理荒腔走板，依照他的慣例，還是要寫SOP，例如有3家媒體報導同一件事情，就要啟動緊急應變小組。

柯文哲表示，他昨天有找黃珊珊談，「我跟她（黃珊珊）講說辭職最簡單，屁股拍一拍就走人，現在整個善後小組還是妳要來負責，因為當時妳是總幹事」，現在出事了，查帳後有相當多的數量，必須在監察院系統更正。

柯文哲說，這種查帳的結果，與其陷入被動，讓媒體每天抓一、兩個錯誤來打，不如就定期把每次進度、發現什麼直接跟社會報告。因為查帳已經到一個程度，會收集各界的問題，以後大概每天會開記者會說明，比照疫情期間，有哪些問題就當場回答，公開透明就好。

柯文哲表示，財務監督委員會、長期合律師團、應變小組、善後小組，都要在今天啟動。民眾黨成立以來遇到很多困難，每次都能克服困難、往前進，這次不會被挫折打倒，一定會繼續努力、前進，終究還是要改變台灣。

媒體追問，如果要黃珊珊主責處理善後，是否意味不會被開除黨籍。柯文哲表示，善後小組是行政的事，中評會懲處是另外一件事，兩個是互相獨立的事件，「我倒覺得是這樣，是誰的責任，誰就要把它扛起來做好，這個才是負責任的態度」。（編輯：蘇志宗）1130818