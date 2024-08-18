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民眾黨19日開查帳記者會 黃國昌：帳錯誤當然要善後

2024/8/18 18:08（8/18 18:53 更新）
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（中央社記者陳俊華台北18日電）民眾黨今天表示，19日將召開首場查帳記者會。民眾黨立院黨團總召黃國昌指出，黨主席柯文哲是發現問題就解決問題的人，競選總部有關報帳的事，發生離譜的錯誤，當然有必要善後，要所有帳整理得清清楚楚，讓社會大眾明瞭。

黃國昌也說，他將代表民眾黨到美國參與民主黨全國代表大會；對於外界質疑此行是要避風頭，他說，出訪行程不是幾天就能安排好，外界配合特定政黨見縫插針，大可不必。

美國共和黨全國代表大會（RNC）落幕後，民主黨全國代表大會（DNC）19日將在芝加哥登場。外交部日前表示，台灣與美國共和黨、民主黨關係密切友好，今年循例組團出席兩黨全國代表大會，參與團員是由各主要政黨指派黨籍立委或黨務主管參加。

黃國昌今天下午受訪表示，他將代表民眾黨參與民主黨黨代表大會，觀摩美國民主黨的民主程序，能和民主黨從全美各地匯聚到芝加哥的重要政治領導人有些交流，對於深化台美關係，都是非常重要的事情。

黃國昌說，民主黨全國代表大會是從週一（19日）一直持續到22日，包括前總統柯林頓、歐巴馬都有各自演說的時間，22日晚間是重頭戲，由副總統賀錦麗發表接受提名的演說。

針對民眾黨主席柯文哲說要成立財務監督委員會，黃國昌指出，柯文哲是發現問題，就面對問題、解決問題的人，總統大選期間競選總部有關報帳的事，發生一些離譜的錯誤，當然有必要善後，要所有帳整理得清清楚楚，讓社會大眾明瞭。民眾黨的組織文化就是認真面對錯誤，不斷反省改進。

此外，民眾黨發言人吳怡萱透過媒體群組表示，柯文哲上午受訪提到總統大選未成立「財務監督委員會」，指的是柯文哲競選總部。民眾黨一直有「財務監督委員會」，且內外部委員都有，以確保帳目清楚確實；柯文哲是指未來在競選期間，應將財務監督委員會及電子帳務系統納入競選活動的運作，避免再發生類似錯誤。

至於查帳記者會，吳怡萱表示，時任競總總幹事的立委黃珊珊，以及時任競總副總幹事的民眾黨立法院黨團主任陳智菡，明天上午將舉行「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，說明政治獻金善後小組報告查帳進度。（編輯：林克倫）1130818

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