民眾黨中評會無結論 柯文哲：先解決風波再談處分

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（中央社記者郭建伸台北17日電）民眾黨陷政治獻金申報不實風波，民眾黨主席柯文哲今天表示，處分再討論，先把目前事件結束才是當務之急，不然每天被媒體砲轟，沒有死也半條命。他並指出，該處分要處分，但不是一次就把人家全部幹掉。

民眾黨中評會昨天討論政治獻金風波的黨員懲處，但開會2小時仍無結論。中評會指出，依據違紀調查執行辦法，將請當事人出席陳述說明，決議下週邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明再進行議處。

柯文哲今天在步出家門後接受媒體聯訪。媒體詢問，中評會是否分成「保珊派」跟「鍘珊派」，昨天不敢有所動作是因為還要問柯文哲意見。

柯文哲表示，他尊重中評會獨立的審判意見，中評委得知的多是網路轉傳的消息，但重大事情需給當事人陳述機會，他不贊成缺席裁判，目前得知中評會決定下週二再找當事人來說明。

對於政治獻金風波，台中市府顧問蔡壁如近日頻要求時任競選總幹事黃珊珊請辭立委，但時任競選副總幹事陳智菡則呼籲別見縫插針，柯文哲在答覆相關詢問時坦言，民眾黨是新興政黨，好處就是每個人都可以表達意見，但看起來會很雜亂；相反地，民進黨只要一出事，出現性騷、性招待醜聞時，全黨都很安靜，只剩下1、2個人對外發言，好處是政黨形象穩定。

談及責任歸屬，柯文哲表示，辭職走人最簡單，留下來善後才比較困難，他的態度是，是誰的責任，誰就出來把它弄好。

媒體詢問，是否傾向不開鍘黃珊珊。柯文哲表示，該處分要處分，當然有政治責任，但是不是一次就把人家全部幹掉，這樣也不對。

柯文哲表示，先把目前事件結束才是當務之急，處分再說，不然每天被媒體砲轟，「沒有死也半條命」；其實他非常清楚，支出憑證都在，他對人也有基本信任，只是會發生這種事令人匪夷所思。

柯文哲也坦言，民眾黨就是太誠實申報，其他黨會想說太危險，乾脆不要記在上面，但民眾黨該記錄就記錄，「寫得越多，被挑毛病就越多」，但他寧可誠實面對問題，在過程中把缺點逐一改正。

媒體追問，是否是因為開鍘黃珊珊可能影響2026選舉布局。柯文哲未正面回應，僅表示民眾黨的特色就是，每個人都有自己的想法，有時候很難預測。（編輯：郭無患）1130817