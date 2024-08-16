蔡壁如要黃珊珊負全責 柯文哲：先穩陣腳後續再究責

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（中央社記者郭建伸台北16日電）民眾黨中評會今天將開會討論政治獻金風波的黨員懲處，台中市府顧問蔡壁如呼籲黃珊珊負全責。民眾黨主席柯文哲今天表示，在這混亂時刻，大家先穩住陣腳，至於究責則待後續處理，但他尊重中評會裁決。

柯文哲陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事黃珊珊日前請辭中央委員，而民眾黨中央委員會也決議將黃珊珊、時任競總財務長李文宗、財務部委託的會計師端木正移送到中評會議決。中評會今天中午將開會討論。

柯文哲今天上午步出家門時接受媒體訪問，被問到蔡壁如認為黃珊珊應該請辭立委負全責時表示，大家對民眾黨有很高的喜愛和期望，但他認為在這件事情中，每個人都盡力了，這幾天辦公室人員很辛苦，除了既有的工作，還要影印18萬份的收據支出，整個辦公室亂掉。

柯文哲表示，現在中華民國政府效率突然變高，連監察院也來要求交資料，但目前東西都還在調查局；在這個混亂的時刻，大家先穩住陣腳，至於究責則待後續處理。

媒體報導，蔡壁如表示，她若在競總會選擇棄車保帥。對此，柯文哲說，不要講棄車保帥，每個人都要好好保存，此時不要再怪來怪去，先把問題解決。

民眾黨中評會今天將開會討論責任懲處，媒體詢問是否可能「保黃珊珊、棄李文宗」。柯文哲表示，團隊裡有各種聲音，但中評會是獨立機構，不好干涉太多，屆時會尊重中評會裁決。

媒體報導，委任的會計師端木正在應訊時表達不想成為「民眾黨版余文」。柯文哲說，他很不喜歡提告，原本想說若大家可以出來共同認錯、道歉就算了，但顯然每個人都想要把過錯降到最低。

柯文哲說，他覺得雙方都有錯，固然會計師登載不實，但競總沒有重複確認，既然事情發生，就走法律程序把它結束掉，還是要面對新的生活。

至於前立委羅淑蕾質疑這起事件宛如MG149翻版，柯文哲表示，MG149是台大醫院傳統以來的制度，與政治獻金兩者完全不一樣，他是第一次參加總統大選，而會計師也沒申報過政治獻金，因此犯了不該犯的錯，但也是真的有可能發生。

媒體詢問如何看待李文宗在記者會上說「很負責任地說我不知道」。柯文哲表示，李文宗平時就常開玩笑，但這種嚴肅場合還講冷面笑話，當然就出問題，他猜這句話會變成2024年10大金句。

外界近來也放大檢視柯文哲的競選經費，例如光是面紙就花新台幣900萬元。柯文哲說，要看細項才知道，單一面紙應該不會這麼多，應該還有菜瓜布等其他用品，況且全台灣的志工都幫忙發面紙，若全部計算數量應該不小。

柯文哲也坦言，選舉期間製作物品常常很緊急，又是單一事件，因此價錢很難跟市價一樣，甚至可能會多個1.2到1.3倍。（編輯：謝佳珍）1130816