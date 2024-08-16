本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 政治
柯文哲政治獻金案
新聞專題
柯文哲政治獻金案4/54
首頁 / 政治

蔡壁如要黃珊珊負全責 柯文哲：先穩陣腳後續再究責

2024/8/16 09:59（8/16 18:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席柯文哲（中）坦承政治獻金申報有瑕疵，12日下午與時任競選總幹事黃珊珊（左）在台北舉行記者會，說明政治獻金申報風波。中央社記者徐肇昌攝 113年8月12日
民眾黨主席柯文哲（中）坦承政治獻金申報有瑕疵，12日下午與時任競選總幹事黃珊珊（左）在台北舉行記者會，說明政治獻金申報風波。中央社記者徐肇昌攝 113年8月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北16日電）民眾黨中評會今天將開會討論政治獻金風波的黨員懲處，台中市府顧問蔡壁如呼籲黃珊珊負全責。民眾黨主席柯文哲今天表示，在這混亂時刻，大家先穩住陣腳，至於究責則待後續處理，但他尊重中評會裁決。

柯文哲陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事黃珊珊日前請辭中央委員，而民眾黨中央委員會也決議將黃珊珊、時任競總財務長李文宗、財務部委託的會計師端木正移送到中評會議決。中評會今天中午將開會討論。

柯文哲今天上午步出家門時接受媒體訪問，被問到蔡壁如認為黃珊珊應該請辭立委負全責時表示，大家對民眾黨有很高的喜愛和期望，但他認為在這件事情中，每個人都盡力了，這幾天辦公室人員很辛苦，除了既有的工作，還要影印18萬份的收據支出，整個辦公室亂掉。

柯文哲表示，現在中華民國政府效率突然變高，連監察院也來要求交資料，但目前東西都還在調查局；在這個混亂的時刻，大家先穩住陣腳，至於究責則待後續處理。

媒體報導，蔡壁如表示，她若在競總會選擇棄車保帥。對此，柯文哲說，不要講棄車保帥，每個人都要好好保存，此時不要再怪來怪去，先把問題解決。

民眾黨中評會今天將開會討論責任懲處，媒體詢問是否可能「保黃珊珊、棄李文宗」。柯文哲表示，團隊裡有各種聲音，但中評會是獨立機構，不好干涉太多，屆時會尊重中評會裁決。

媒體報導，委任的會計師端木正在應訊時表達不想成為「民眾黨版余文」。柯文哲說，他很不喜歡提告，原本想說若大家可以出來共同認錯、道歉就算了，但顯然每個人都想要把過錯降到最低。

柯文哲說，他覺得雙方都有錯，固然會計師登載不實，但競總沒有重複確認，既然事情發生，就走法律程序把它結束掉，還是要面對新的生活。

至於前立委羅淑蕾質疑這起事件宛如MG149翻版，柯文哲表示，MG149是台大醫院傳統以來的制度，與政治獻金兩者完全不一樣，他是第一次參加總統大選，而會計師也沒申報過政治獻金，因此犯了不該犯的錯，但也是真的有可能發生。

媒體詢問如何看待李文宗在記者會上說「很負責任地說我不知道」。柯文哲表示，李文宗平時就常開玩笑，但這種嚴肅場合還講冷面笑話，當然就出問題，他猜這句話會變成2024年10大金句。

外界近來也放大檢視柯文哲的競選經費，例如光是面紙就花新台幣900萬元。柯文哲說，要看細項才知道，單一面紙應該不會這麼多，應該還有菜瓜布等其他用品，況且全台灣的志工都幫忙發面紙，若全部計算數量應該不小。

柯文哲也坦言，選舉期間製作物品常常很緊急，又是單一事件，因此價錢很難跟市價一樣，甚至可能會多個1.2到1.3倍。（編輯：謝佳珍）1130816

#中評會
#監察院
#蔡壁如
#羅淑蕾
#李文宗
#柯文哲
#黃珊珊
#財務部
#端木正
延伸閱讀
黃珊珊辭民眾黨中央委員 連同李文宗端木正移送中評會檢調偵辦政治獻金案 柯文哲：若被約談也很正常支持者盼救民眾黨？黃國昌：見縫插針說法檢調搜索木可辦公室 民眾黨：沒搜黨部及柯辦 已提交6箱憑證中評會討論懲處前發文 黃珊珊：致歉深省配合調查民眾黨中評會無結論 下週邀黃珊珊李文宗端木正說明遭逼宮辭立委 黃珊珊：先釐清責任而非單純個人問題
柯文哲
民眾黨政治獻金風波 民進黨：有必要向大眾交代清楚柯文哲政治獻金案 綠勸：誠實是最好方法
黃珊珊
新青安違規紀錄 聯徵中心不註記、跨銀行流通待研議柯文哲致函民眾黨員說明政治獻金申報風波 坦言用人不當責無旁貸
柯文哲政治獻金案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
民眾黨政治獻金風波 蔡宛秦憂不除惡劣小草恐滅黨
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：