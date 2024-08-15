民眾黨政治獻金風波 朱立倫：希望柯文哲能平安度過

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）民眾黨政治獻金申報風波延燒，國民黨主席朱立倫今天說，希望民眾黨主席柯文哲或民眾黨，趕快釐清這些事實，平安度過；未來國民黨跟民眾黨之間，在立法院還有很多重要議題要共同努力推動，在地方上也有許多能合作的地方。

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金案，昨天約談會計師端木正、木可公司董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。

朱立倫今天下午帶領國民黨黨務主管中元普渡後受訪表示，希望柯文哲或民眾黨，能夠趕快釐清這些事實，平安度過。

媒體追問，2026年地方選舉是否還有可能藍白合，朱立倫僅說，立法院還有非常多重要議題要合作，在地方上也有很多合作空間，相信不管是現在或2025年、2026年，台灣都需要大家更多的合作。

此外，談到行政院坦言北部供電確實不足一事，朱立倫則說，其實台電就明白告訴大家，台灣真的是缺電，而缺電的情況會愈來愈嚴重，因為新的半導體、新的AI廠、新的科技廠，都不斷希望設廠，如果只能限制在桃園以南，桃園都不行，甚至是新竹以南，對整個台灣產業發展是不對，也不公平的，也不可能因為這樣就犧牲北部未來科技的發展。

朱立倫表示，好好嚴肅面對缺電的現實、缺電的事實，民進黨不用再拗，也不用為了面子問題，大家共同面對缺電問題。供電、能源問題也牽涉到國家安全的問題，民進黨如果還是不能放下意識形態或包袱，對於台灣未來整個供電穩定或產業發展，是很大的傷害。（編輯：林興盟、翟思嘉）1130815