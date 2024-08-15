支持者盼救民眾黨？黃國昌：見縫插針說法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北15日電）民眾黨政治獻金申報風波延燒，傳出黨內希望時任競選總幹事黃珊珊辭立委，外界關注誰遞補。民眾黨立委黃國昌說，目前沒有這個層次的問題，民眾黨8名立委仍做好監督政府工作。

外界近來質疑民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實，除了黃珊珊請辭中央委員，民眾黨中央委員會也決議將黃珊珊、時任競總財務長李文宗與財務部委託的會計師端木正移送中評會。

黃國昌今天上午在民眾黨新北市議員陳世軒陪同下到新北市新莊區考察國家電影及視聽文化中心與二期場館進度，並接受媒體聯訪。

媒體詢問，民眾黨內傳出黃珊珊應辭立委的聲音。黃國昌說，黃珊珊在競選期間非常辛苦，現在最重要是大家齊心協力解決問題，每個人都是台灣民眾黨非常重要一份子，在自己崗位上做好工作，才是回應所有支持者期待。

媒體追問若黃珊珊真的辭職，遞補者是誰。黃國昌表示，目前沒有這個層次的問題，現在民眾黨8名立委還是齊心協力在立法院扮演好監督政府、為人民發聲角色。

針對媒體報導指時任競選副總幹事陳智菡說李文宗要負最大責任。黃國昌說，這次財務出現這麼大問題，首當其衝的是會計師為何會做出這麼離譜的事，明明有支出發票卻不登打，便宜行事把金額灌到其他廠商，讓人百思不得其解，但無論如何，既然在競選過程出現問題，現在最重要就是釐清真相，該追究的責任當然都要追究。

媒體問及檢調兵分7路搜索約談，是否覺得國家機器動太快。黃國昌說，檢調針對任何涉及不法事實本來就應以中立立場勿枉勿縱，他也期待檢調在面對其他重大不法弊案展現相同效率。

針對網友指民眾黨在內戰找戰犯，並質疑黃國昌是否在坐等黃袍加身。黃國昌說，此刻民眾黨每位成員都以最戰戰兢兢且誠懇心態面對並解決問題，沒有所謂對內找戰犯的事，因為大家都是民眾黨團隊一份子，都相信柯文哲，也相信在柯文哲領導下能痛定思痛、解決問題，把真相攤在陽光下，回應社會期待。

媒體詢問有些民眾黨支持者的LINE群組似乎希望黃國昌來救黨。黃國昌說，過去這段時間外界對民眾黨有很多見縫插針行為，他認為時間就是最好考驗跟證實，每次見縫插針都不會成功，目前為止也沒成功過，民眾黨是非常堅強團隊，在柯文哲領導下一定會虛心反省、改進，更堅定地為台灣第三勢力打開重要道路。

媒體詢問這次帳目風波破壞柯文哲清廉形象。黃國昌表示，目前最大問題就是登打競選經費時，會計師那邊出現非常大的問題，民眾黨記者會也說得非常清楚，每筆支出都有清楚憑證可以佐證，不過當初實在不應讓記帳與稽核由同一組人進行，但無論如何，「我對於柯文哲主席的清廉100%有信心」。

媒體詢及力挺民眾黨的網紅「館長」飆罵柯文哲的太太陳佩琪。黃國昌說，所有民眾黨支持者的意見與批評，他們都虛心聽到了，他相信真的是愛之深、責之切，他們會非常虛心接受、反省並做得更好，不讓民眾黨支持者失望。

針對媒體報導有一筆96萬元餐費支出，陳智菡與民眾黨副秘書長許甫說法不同調。黃國昌說，所有單據都在，清楚地還原事情真相，他相信競選總部在每筆經費支出都有憑有據，那怎麼在繕打、登錄時出現這麼離譜錯誤，他們一定會還原事實真相，且追究相關責任。（編輯：李錫璋）1130815