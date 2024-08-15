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柯文哲陷政治獻金申報風波 邱臣遠不回應

2024/8/15 11:22（8/15 11:51 更新）
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台灣民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實，北檢偵辦、搜索。民眾黨新竹市代理市長邱臣遠（中）15日出席市政活動時接受媒體聯訪表示，一切以柯文哲及黨中央回應為主。中央社記者魯鋼駿攝 113年8月15日
台灣民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實，北檢偵辦、搜索。民眾黨新竹市代理市長邱臣遠（中）15日出席市政活動時接受媒體聯訪表示，一切以柯文哲及黨中央回應為主。中央社記者魯鋼駿攝 113年8月15日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）台灣民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實，北檢偵辦、搜索。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今天受訪不願回應，他說一切以柯文哲及黨中央回應為主。

北檢偵辦柯文哲政治獻金案，昨天指揮調查局搜索會計師端木正所屬事務所、木可、時樂公司等處，並以被告身分約談端木正、木可董事長李文娟及4名證人。檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。

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有關民眾黨陷政治獻金申報風波，邱臣遠今天出席市政活動時接受媒體聯訪表示，一切以柯文哲及台灣民眾黨中央回應為主。

邱臣遠曾參與2020年民眾黨不分區立委海選，最後成功獲選並當選第10屆立委，曾任民眾黨中央委員。立委任期結束後，新竹市政府公布新人事案，指派邱臣遠為副市長。今年7月26日新竹市長高虹安涉貪遭判刑停職，市長職務由邱臣遠代理。（編輯：林恕暉）1130815

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