政治獻金案 綠議員指木可助理曾領柯文哲競總薪資

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（中央社記者劉建邦台北15日電）北檢偵辦柯文哲政治獻金案，民進黨台北市議員簡舒培、林延鳳今天指出，木可公司助理何璦廷以新台幣50萬元交保，但何曾領柯文哲競辦薪資，質疑木可是否為柯文哲小金庫？

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，昨天約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。

另外，木可公司助理何璦廷50萬元交保，柯文哲競總財務長李文宗、端木正助理陳韋瑄、尼奧及時樂負責人戴利玲均請回。

民進黨台北市議員簡舒培今天透過臉書（Facebook）發文指出，明明是在偵辦柯文哲政治獻金申報不實，為何是木可公司助理被調查且諭令交保？

簡舒培說，追查發現何璦廷雖是木可員工，但在柯文哲申報政治獻金，有1名何璦廷曾領柯文哲競辦薪資，去年8月到今年2月，共領8次薪資、1次獎金，另有1名也叫何璦廷曾捐款10萬元給柯文哲。

簡舒培表示，木可員工在柯文哲競辦工作有3人，包含李文娟、代表木可與立鼎洽談小物的李婉萱、交保的何璦廷，木可和柯文哲競總關係真的密切，曾捐款10萬元給柯文哲的何璦廷和領柯文哲薪水的是同一人嗎？好像看見前新竹市長高虹安助理？

民進黨台北市議員林延鳳也在臉書發文指出，在木可公司做帳員工何璦廷，領的是柯文哲競總薪水。從柯文哲政治獻金申報支出資料看出，去年8月到今年2月共9筆薪資支出給何璦廷，共51萬477元，每月薪水金額都不同，甚至有1個月領10萬9725元，且選戰結束後，2月份還在領薪水。

林延鳳說，木可公司賺錢，但成本由柯文哲競總支出，在木可公司做帳卻領柯文哲競總薪水，木可是否為柯文哲的小金庫？呼籲檢調查清楚。（編輯：張銘坤）1130815