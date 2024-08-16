中評會討論懲處前發文 黃珊珊：致歉深省配合調查

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（中央社記者郭建伸台北16日電）民眾黨中評會今天討論政治獻金風波的黨員懲處，黃珊珊在開會前發文指出，致歉深省，積極配合調查，藉由司法釐清責任是萬不得已的決定，只求早日真相大白。

柯文哲陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事黃珊珊14日請辭中央委員，而民眾黨中央委員會也決議將爭議黨員李文宗、黃珊珊、端木正移送到中評會議決。中評會今天中午將開會討論。

中評會開會前，黃珊珊透過臉書發文表示，自去年5月接下柯文哲競選總幹事一職，正式加入選務籌備，首先確立相關部門與分工關係，經實況考量與功能需求，總幹事轄下分設行政、文宣、組織單位，以及協調立委選舉配合工作。

黃珊珊指出，選舉期間各部門皆有經費需求，一律依規提交需求項目與請款收據紀錄在案，其中不乏數場大型活動因動支大筆經費項目，直接由她為請款人，向財務部門申請計畫經費，以求選務工作萬無一失。

黃珊珊表示，選務繁雜，總計18萬筆的款項難以想像，而權屬分工各司其職，彼此尊重，相互信任卻難避免外部風險。

黃珊珊表示，事已至此，除了致歉深省，積極配合調查，還原事實，發現真相，是他們必須為社會大眾持續努力的事情。

她表示，藉由司法釐清責任是萬不得已的決定，只求真相早日大白，勿枉勿縱，一目了然。（編輯：林淑媛）1130816