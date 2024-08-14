花96萬買素食便當遭質疑 民眾黨：兩筆款項誤登

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（中央社記者郭建伸台北14日電）外界質疑民眾黨主席柯文哲競選期間，向「大愛素食天地」購買新台幣96餘萬元便當。對此，民眾黨發言人戴于文今天晚間表示，此為兩筆款項被「誤登」成1筆，再次證明會計師端木正執行業務登載不實。

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，有網友翻查柯文哲的申報資料，發現其中有1筆在「大愛素食天地」購買96餘萬元便當，引發外界質疑。

對此，戴于文晚間透過聲明表示，監察院網站顯示，購買大愛素食館的費用為96萬110元，但經過對帳清查，找出兩筆收據，1筆為112年9月7日購買110元，1筆為113年1月7日購買960元，但會計師受託登打時，將兩筆直接誤登為96萬110元，致使外界誤解，此款項會盡快向監察院補正。

外界也質疑大愛素食早已停業，為何可開收據給柯文哲競選團隊。

戴于文表示，政治獻金申報系統上，總統賴清德也同樣有「大愛素食天地」支出1960元、900元及2240元，柯文哲競選團隊恐怕跟賴清德競選團隊一樣，只是吃便當，其他並不能代替回答。

民眾黨副秘書長許甫也透過臉書表示，監察院的申報系統接連輸入兩筆帳目，上一欄輸入110，下一欄應該輸入為960，但因為沒有清除就成了960110元，「會計應該是很專業的事，這回競總所託付的對象，一再讓人感受到天下沒有不可能的事，無言」。（編輯：林克倫）1130814