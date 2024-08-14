民眾黨告端木正涉偽造文書 黃珊珊：不容許作假

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）民眾黨主席柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實。時任競選總幹事的黃珊珊今天下午提告會計師端木正偽造文書罪，黃珊珊表示，端木正可能認為會計錯誤能補正，但政治不容許任何一絲作假。

監察院日前公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被廠商指出並未收取費用，總金額為新台幣916萬元；另外，有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，其中有4筆金流不明，金額達1300萬元。

台北地檢署於12日分案後，隨即向監察院調取資料，並於今天指揮法務部調查局展開偵查行動。民眾黨立委黃珊珊等人原訂今天上午到北檢對端木正提出告訴，延後至下午提告，並接受媒體訪問。

黃珊珊指出，柯文哲競選總部的所有支出都有完整憑證、銀行往來紀錄，這些資料每週交給委外的會計師端木正繕打、上傳、申報。

她表示，經內部查帳後發現，近17筆漏登資料未被如實KEY IN到監察院系統，導致結算時有存摺金額與帳面資料的短差。

黃珊珊指出，端木正解釋短差的部分是因監察院申報時間來不及，因此在沒有憑證及發票情況下，虛報編造9份上傳資料，這是不應發生的事。

她表示，端木正的行為涉嫌違反業務登載不實、使公務員登載不實等罪嫌，因此今天代表民眾黨提出告訴；原希望端木正誠實以對、說明清楚，但很遺憾的是，端木正可能認為會計錯誤能補正，但政治不容許任何一絲作假。

媒體詢問，有關請辭中央委員一事。對此，黃珊珊說，財務部門發生重大疏失，當然責無旁貸，所以請辭黨職，之後事件所有人員均移送中評會，並尊重黨的決定，也希望盡快釐清真相。對於民眾黨受到的傷害，要有人負起政治責任。（編輯：戴光育）1130814