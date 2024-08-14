柯文哲政治獻金案 北檢約談被告木可董事長李文娟、會計師端木正
2024/8/14 17:18（8/14 22:10 更新）
（中央社記者林長順台北14日電）北檢偵辦民眾黨主席柯文哲疑總統大選政治獻金申報不實案，今天指揮調查局北機站兵分7路搜索會計師端木正所屬事務所、木可公司等7處，並以被告身分約談端木正、李文娟說明。
檢調搜索地點包括端木正所屬精華會計師事務所、木可公關公司、尼奧、時樂等公司，以及李文娟（木可公關公司董事長、李文宗妹妹）、李文宗（柯文哲競總財務長）、端木正、時樂與尼奧2家公司負責人戴利玲等人住處。
檢調也以證人身分傳喚李文宗等4名證人到案，不排除視案情改列被告。
外界近來質疑民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，當時的競選團隊12日開記者會澄清，表示經調查發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。
端木正隨後透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。
台北地檢署12日主動簽分「他字案」偵辦本案，另接獲國民黨籍台北市議員鍾小平、台灣基進等相關刑事告發，案由為偽造文書、背信等罪。北檢已向監察院調取政治獻金資料釐清案情，今天指揮調查局北機站展開搜索、約談行動。（編輯：李錫璋）1130814
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