立鼎葉智光等2人遭指控造謠 提告民眾黨黨工誹謗

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（中央社記者林長順台北14日電）木可公司昨天發表聲明，指立鼎公司與其業務接洽代表人葉智光，多次公然造謠，近日將提告。葉智光、立鼎總經理張俊堂認為民眾黨林姓黨工惡意誹謗，今天到北檢提告加重誹謗。

外界近來質疑民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，引發議論。葉智光、張俊堂日前在電視節目受訪，指控木可公司欠款等情事，民眾黨林姓黨工隨後在臉書PO文，指控2人造謠。

張俊堂與葉智光認為林姓黨工惡意誹謗，今天在律師陪同下到北檢提告林姓黨工加重誹謗罪。

葉智光表示，所謂的「木可總經理」，他沒有自己說過，都是廠商得到這樣的信息所做的回應。林姓黨工也到場表示，葉智光自己在節目上自稱總經理，才2天前的事情，現在難道忘記了，他不知道葉智光到底要告什麼。

木可公關公司昨天也發表聲明，指木可公司未積欠立鼎公司任何款項，立鼎公司只會上媒體及社群平台造謠，卻提不出實質證據，其心可議。

木可公司表示，葉智光於媒體上聲稱，曾任木可公司總經理，木可公司鄭重澄清，葉智光從未任職於木可公司，對於其不實言論，絕不寬貸，將委請律師提告。（編輯：李錫璋）1130814