遭指欠款 木可：立鼎公司、葉智光公然造謠將提告

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（中央社記者范正祥台北13日電）民眾黨主席柯文哲遭控總統大選募款流向木可公關公司，引發議論。對於葉智光（sky）於媒體上聲稱曾任木可公司總經理，木可公司今天澄清，葉智光從未任職於木可公司，並指葉智光多次公然造謠，嚴重損害名譽，近日將委託律師正式提告。

木可公司委任聲威法律事務所律師陳慶尚於今天代為發出聲明表示，木可公司因立鼎公司及其業務接洽代表人葉智光，近日多次於公開場合發表不實言論，抹黑栽贓木可公司，為澄清事實，木可公司再次發表聲明，請社會大眾公斷。

聲明指出，木可公司未積欠立鼎公司任何款項，該公司只會上媒體及社群平台造謠，卻提不出實質證據，其心可議。

木可公司指出，葉智光於媒體上聲稱，曾任木可公司總經理，木可公司鄭重澄清，葉智光從未任職於木可公司，對於其不實言論，絕不寬貸，將委請律師提告。

在聲明中，木可公司並提出三問，要公開請教立鼎公司及葉智光。一問，如果木可公司真的欠款，在這麼長的時間裡，為何不直接上法院提告求償，為何至今只敢躲在媒體放話，其心虛之情，不言可喻。

二問，葉智光聲稱代墊鉅款，鉅額款項，代墊不易，為何立鼎公司不與木可公司簽訂任何書面憑證，以維護自身權益，實在有違商業常理，還是只是藉機造謠炒作話題。

三問，葉智光聲稱擔任過木可公司總經理，可有薪資證明，勞健保證明，或其他可佐證之資料。

木可公司表示，鑒於立鼎公司與其業務接洽代表人葉智光，多次公然造謠，嚴重損害木可公司名譽，故木可公司近日將委託律師正式提告，絕不寬貸，以正視聽。（編輯：林興盟）1130813