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反擊端木正 柯文哲競選團隊14日提告

2024/8/13 21:35（8/14 11:33 更新）
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外界質疑民眾黨主席柯文哲（前）總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向與柯文哲、黨籍立委黃珊珊友好的公關公司，民眾黨坦承有帳務瑕疵。柯文哲12日下午與時任競選總部幹部出席記者會說明，結束後搭乘電梯離開。中央社記者徐肇昌攝 113年8月12日
外界質疑民眾黨主席柯文哲（前）總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向與柯文哲、黨籍立委黃珊珊友好的公關公司，民眾黨坦承有帳務瑕疵。柯文哲12日下午與時任競選總部幹部出席記者會說明，結束後搭乘電梯離開。中央社記者徐肇昌攝 113年8月12日
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（中央社記者蘇龍麒台北13日電）民眾黨今天晚間發出採訪通知指出，柯文哲競選團隊政治獻金申報經會計師擅自調節差額，時任柯文哲競總總幹事黃珊珊14日將在律師陪同下，赴地檢署提告。

外界近來質疑民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，當時的競選團隊12日開記者會澄清。時任競選副總幹事陳智菡指出，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

民眾黨記者會結束後，端木正透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

柯文哲今天被問到是否會親自找端木正對質時說，「直接叫律師告他（端木正）就好」。

民眾黨晚間發布採訪通知指出，柯文哲競選團隊政治獻金申報經會計師協助登打出現「漏報」、「誤報」後，會計師竟擅自調節差額，黃珊珊14日將在律師陪同下，赴地檢署提告，以正視聽。（編輯：林興盟）1130813

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