本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
柯文哲政治獻金案
新聞專題
柯文哲政治獻金案29/46
首頁 / 政治

遭民眾黨控擅自調節政治獻金申報 會計師端木正：均依法處理

2024/8/12 18:12（8/14 17:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
會計師端木正12日透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務均依法處理。（精華會計師事務所提供）
會計師端木正12日透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務均依法處理。（精華會計師事務所提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北12日電）柯文哲競選總部委任的會計師端木正今天透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

外界近來頻質疑民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，且有大筆競選支出流向與民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃珊珊友好的公關公司，民眾黨上週坦承有帳務瑕疵。

柯文哲今天下午偕時任競選總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、時任競總財務長李文宗舉行記者會對外說明。陳智菡今天表示，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

民眾黨記者會結束後，中央社記者試圖致電端木正，對方雖未接，但傳送「精華會計師事務所」的聲明稿，署名人是端木正。

聲明指出，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

聲明指出，再次強調，本件並不影響營運，以及所有對客戶所提供的審計與顧問等服務，將繼續秉持「誠信正直」，為客戶提供優質服務，並遵循專業規範執行相關業務。（編輯：林興盟）1130812

#民眾黨
#柯文哲
#端木正
延伸閱讀
柯文哲政治獻金疑雲 台北地檢署主動分案偵辦柯文哲：所有競選支出都有憑證 沒有跑到任何人口袋陳佩琪坦承用兒子名字開公司 ：有犯意未有犯行 請法院從輕量刑李文宗為政治獻金疏漏致歉 黃珊珊：追究會計師責任柯文哲政治獻金疑雲 木可公司：即刻暫停運作柯文哲演唱會盈餘？黃珊珊：木可已陸續回捐170萬端木正稱政治獻金申報均依法處理 民眾黨：他親口承認調節差額柯文哲政治獻金疑雲 北檢向監察院調取資料監院派員查核柯文哲政治獻金 如違法最重罰120萬政治獻金風波黃珊珊李文宗自請調查 民眾黨：中評會依規定辦理遭指欠款 木可：立鼎公司、葉智光公然造謠將提告反擊端木正 柯文哲競選團隊14日提告柯文哲政治獻金案 北檢搜索會計師端木正事務所柯文哲政治獻金風波 北檢搜索柯辦民眾黨延後提告端木正
柯文哲
柯文哲政治獻金案 北檢約談被告木可董事長李文娟、會計師端木正柯文哲致函民眾黨員說明政治獻金申報風波 坦言用人不當責無旁貸
端木正
吳怡萱提證據 民眾黨：交給端木正2個監察院申報權限成立內部調查小組？陳智菡：須藉第三方釐清真相
柯文哲政治獻金案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
李文宗為政治獻金疏漏致歉 黃珊珊：追究會計師責任
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：