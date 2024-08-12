遭民眾黨控擅自調節政治獻金申報 會計師端木正：均依法處理

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（中央社記者郭建伸台北12日電）柯文哲競選總部委任的會計師端木正今天透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

外界近來頻質疑民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，且有大筆競選支出流向與民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃珊珊友好的公關公司，民眾黨上週坦承有帳務瑕疵。

柯文哲今天下午偕時任競選總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、時任競總財務長李文宗舉行記者會對外說明。陳智菡今天表示，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

民眾黨記者會結束後，中央社記者試圖致電端木正，對方雖未接，但傳送「精華會計師事務所」的聲明稿，署名人是端木正。

聲明指出，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

聲明指出，再次強調，本件並不影響營運，以及所有對客戶所提供的審計與顧問等服務，將繼續秉持「誠信正直」，為客戶提供優質服務，並遵循專業規範執行相關業務。（編輯：林興盟）1130812