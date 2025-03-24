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北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 民眾黨：模糊焦點

2025/3/24 15:30（3/24 15:45 更新）
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台北地方法院審理京華城及政治獻金案20日再度開庭，首度提訊前台北市長柯文哲。（中央社檔案照片）
台北地方法院審理京華城及政治獻金案20日再度開庭，首度提訊前台北市長柯文哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北24日電）媒體報導，北檢向法院聲請勘驗偵訊民眾黨前主席柯文哲的光碟及名為「woman」的資料夾檔案。民眾黨說，北檢煞有其事要勘驗柯文哲資料夾內容，除模糊焦點外，更顯得對於不正訊問的指控，心虛至極。

涉貪遭起訴的柯文哲日前在北院開庭時表示，檢察官林俊言曾於訊問時，以行動硬碟有不雅片威脅他認罪。為釐清真相，北檢今天遞狀聲請法院勘驗偵訊光碟與行動硬碟。

民眾黨透過媒體群組表示，請問北檢這項未經官方公布的訊息是否為真，如果媒體報導為真，北檢豈不是再一次坐實，透過媒體帶輿論風向，企圖混淆案情本質；若為不實，請北檢盡速出面澄清。

民眾黨說，北檢此刻迴避的是，柯文哲在法庭指控林俊言企圖以「不雅影片」作為威逼，要柯文哲做出認罪陳述。但柯文哲已自清個人絕無不雅影片，北檢也透過媒體說明並無在資料中發現與柯文哲有關的不雅影片。重點只有一個，在於檢察官是否非法濫權訊問。

民眾黨表示，如果真如報導所言，北檢針對違法不正訊問的指控，不積極勘驗林俊言的訊問光碟，提出證據自清，反倒煞有其事要勘驗柯文哲資料夾內容，除了模糊焦點外，更顯得對於不正訊問的指控，心虛至極。

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民眾黨說，北檢應積極回應的是，明知許芷瑜（橘子）回台看牙醫、出國時間序，足證無心畏罪潛逃，為何持續謊稱許芷瑜是京華城案關鍵人、繼續用這個理由聲請羈押柯文哲；北檢發新聞稿說謊，護航林俊言去年多次到醫院不正訊問沈慶京，北檢本身有無咎責。

民眾黨指出，北檢應誠實面對外界質疑、誠懇說明，東拉西扯打迷糊仗，不僅挑戰人民智商，更屢屢重創司法公信力。（編輯：翟思嘉）1140324

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