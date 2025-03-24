柯文哲稱檢以不雅片威脅 北檢聲請勘驗行動硬碟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北24日電）涉貪遭起訴的前台北市長柯文哲日前在北院開庭時表示，檢察官林俊言曾於訊問時，以行動硬碟有不雅片威脅他認罪。為釐清真相，北檢今天遞狀聲請法院勘驗偵訊光碟與行動硬碟。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院20日召開準備程序庭，提訊羈押中的柯文哲。柯文哲庭訊時指出，林俊言訊問時威脅、霸凌他，曾對他表示行動硬碟有不雅影片，若不坦承犯行就會交給法院公開，「我還差點被騙，想說是不是我被關太久，還好我們家陳佩琪家教甚嚴，不可能有不雅影片」。

北檢回應表示，針對柯文哲抗辯，公訴檢察官會在法庭上以具體卷證駁斥不實指控，相關訊問過程，均有錄音錄影，且有辯護人在場，可供檢驗。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體報導，檢察官在查扣柯文哲的行動硬碟中，發現柯文哲在台大醫院、台北市府、民眾黨工作的資料，其中還有類似網路蒐集或朋友傳送的清涼美女圖。檢方為保護柯文哲隱私，偵結前詢問柯是否將與案情無關的內容區隔註記，但柯誤解而暴怒，檢察官便將所有檔案附卷送交法院。不過檢方對此不願證實。

據了解，北檢今天向台北地方法院遞狀，聲請勘驗去年底京華城案起訴前2次柯文哲的偵訊光碟及扣案行動硬碟，在法庭內公開行動硬碟的檔案內容，以及檢察官的訊問過程，還原事實真相。（編輯：蕭博文）1140324