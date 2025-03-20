京華城案北院開庭 柯文哲稱檢察官以不雅片要他認罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩、劉世怡台北20日電）北院審理京華城案今天首度提訊在押的前北市長柯文哲。柯文哲強調，「我沒有圖利、貪污、公益侵占」，而檢察官林俊言曾於訊問時，以他的隨身硬碟有不雅片威脅他認罪。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院今天再開準備程序庭，上午提訊在押被告威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，下午提訊前台北市長辦公室主任李文宗及柯文哲。柯文哲為首次提訊。現場旁聽席有柯文哲妻子陳佩琪、母親何瑞英及多名民眾黨公職。

公訴檢察官廖彥鈞陳述起訴要旨時指出，柯文哲以包括3次便當會、4次公文批示與陳情等「七大護航」涉圖利威京集團，並以施壓幕僚小組、放水京華城取得其期待的容積率，明知關關不可過，卻明知違背法令以使京華城過關。

廖彥鈞另指出，柯文哲涉收受新台幣210萬元與其違背職務行為有對價性，且於推動京華城容積率後，涉收受沈慶京1500萬元賄賂，顯見其當選市長後背離人民期待，未選擇相信專業公務員，而是選擇靠攏財團。

柯文哲答辯時，由於因辱罵檢察官，及談到逝世的父親時多次落淚，過程中二度休庭。

柯文哲答辯時指出，「我沒有圖利、貪污、公益侵占」，當醫生多年來沒收病人的紅包；自從賴清德上任以來，台灣社會陷入對立，立法院更加混亂，這不是人民所期望的，民進黨、北檢與特定媒體合作把他抹黑、抹紅、抹黃。

被指控涉圖利京華城的部分，柯文哲則說，便當會1年2次，由秘書處協調市議會，他檢視便當會的會議紀錄，京華城案只是眾多陳情案的其中一個，也沒列入市府追蹤紀錄，而他於4次公文的批示及京華城陳情，也未進入市長室。

柯文哲指出，檢察官指控他收賄210萬元及1500萬元，210萬元的部分他看起訴書才知道，這部分李文宗是最倒楣的人，而1500萬元僅因朱亞虎證述「沈慶京面露微笑離開市長室」，市長室不是人人都可以進來，檢察官不要隨便幻想。

此外，本案中唯一認罪的公務員是前台北市副市長彭振聲、都委會執秘邵琇珮，柯文哲則說，他們是專業、負責任的公務員，怎可能做違法的事，讓違法的案子通過，彭振聲還被檢察官描述成「昏庸無能」。

柯文哲強調，本案認罪的彭振聲、邵琇珮及前鼎越開發董事長朱亞虎，都是由檢察官林俊言訊問，而林俊言到台北看守所就訊彭振聲時有2小時的空白，而邵琇珮、朱亞虎開庭休息後，回來就認罪，包括沈慶京遭不合理訊問的部分，應一起調查清楚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯文哲也說，林俊言在訊問時威脅、霸凌他，曾對他表示其隨身硬碟有不雅影片，若不坦承犯行，就會交給法院公開，「我還差點被騙，想說是不是我被關太久，還好我們家陳佩琪家教甚嚴，不可能有不雅影片」。

北檢今天晚間回應，針對柯文哲的抗辯，公訴檢察官會在法庭上以具體卷證駁斥不實指控，相關訊問過程，均有錄音錄影，且有辯護人在場，可供檢驗。（編輯：張銘坤）1140320